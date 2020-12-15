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الثلاثاء، 15-12-2020 11:45 ص

دراسة تكشف ماذا تفعل 'تفاحة واحدة يوميا' في صحتك

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية، ماذا تفعل "تفاحة واحدة يوميا" في صحتك، مشيرة إلى العبارة الشهيرة "تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب".

ذكر موقع "هيلث لاين"، أن الأبحاث التي أجريت حتى اليوم لم تؤكد ما إذا كان تناول التفاح يرتبط فعليا بـ"زيارات أقل للطبيب"، مشيرا إلى أن "إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي سيساعدك دون شك على تحسين العديد من جوانب صحتك".

وأضاف أنه "في مختلف الدراسات التي أجريت على التفاح، وجد الباحثون أن هذا النوع من الفواكه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية ويحتوي على سعرات حرارية قليلة"، مؤكدا أن العلماء توصلوا إلى أن التفاح يحسن الجهاز العصبي والقلب ويحمي من الخرف ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

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وخلص "هيلث لاين"، إلى أنه "من غير المحتمل أن يؤثر تناول تفاحة كل يوم سلبا على صحتك، وإن لم تنفعك فهي بالتأكيد لن تضرك"، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التفاح، توفر العديد من الفواكه والخضروات الأخرى مجموعة مماثلة من العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

 

سبوتنيك

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