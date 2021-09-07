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الثلاثاء، 07-09-2021 01:05 م

دراسة تكشف ماذا يفعل كوب شاي واحد في دماغك

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الوكيل الاخباري - كشف دراسة جديدة عن فوائد كثيرة نتيجة شرب كوب من الشاي، مؤكدة أنه يعزز القدرات العقلية ويحسن الأداء في المهام الإبداعية.

وحسب التقرير، الذي نشرته "صحيفة ديلي ميل" البريطانية، أكد باحثون أن شرب الشاي بشكل منتظم يأتي بفوائد معرفية وصحية، من بينها العيش لعمر أطول دون أمراض.

ونقلت الصحيفة، عن عالم النفس لي وانغ، الذي أجرى الدراسة في جامعة بكين، قوله إن "النتائج أوضحت أن الشاي يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي عند مواجهة مهمة صعبة بشكل خاص ويساعد الناس على الاستمرار في أداء هذه المهمة دون تعب".

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وكشفت الصحيفة تفاصيل الدراسة، مؤكدة مشاركة 100 شخص مع تقسيمهم إلى مجموعتين، حصلت الأولى على الشاي، فيما تناول أفراد المجموعة الثانية المياه فقط.


وقال الباحثون، إن "المشاركين في مجموعة الشاي كانوا أكثر سعادة واهتماما بالمهمة أكثر من أولئك في مجموعة المياه"، مؤكدين أن "النتائج لها أهمية عملية مهمة لأولئك الذين يشاركون في العمل الإبداعي أو أولئك المعرضين للإرهاق أثناء أداء أعمالهم".


وتوصل الباحثون في الدراسة، إلى وجود صلة بين تناول الشاي وزيادة القدرة على حل المشكلات باستمرار مع انتقال الأشخاص إلى النصف الأخير من اختباراتهم.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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