الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 29/8/2021

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

أسعار الذهب الأحد 29/8/2021

الصناعة والتجارة تدعو لتثبيت الأسماء التجارية

إعلان قائمة القبول الموحد مطلع تشرين أول المقبل

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

الحكومة تعلن عن 4 وظائف قيادية شاغرة

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

التربية تعلن شكل دوام المدارس إجرائياً

الأحد، 29-08-2021 10:04 ص

دراسة : تلوث الهواء وعلاقة بالاضطرابات النفسية

istock-998847074


الوكيل الإخباري - يرتبط التعرض لتلوث الهواء بزيادة حدة المرض النفسي، وفقاً لدراسة تعد الأشمل من نوعها قادها جوان نيوبري من جامعة بريستول.

اضافة اعلان

 

ووجدت الدراسة، التي شملت 13 ألف شخص في لندن، أن زيادة طفيفة نسبياً في التعرض لثاني أكسيد النيتروجين أدت إلى زيادة بنسبة 32% في خطر الحاجة إلى علاج مجتمعي وزيادة بنسبة 18% في خطر دخول المستشفى، حسب موقع روسيا اليوم. وقال الباحثون إن النتائج من المرجح أن تنطبق على معظم المدن في الدول المتقدمة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نوم

تعرف على فائدة قيلولة منتصف النهار ومدتها

image

وجود شخص تتحدث إليه يؤخر التدهور المعرفي

ما_هي_الألوفيرا

استخدمي الألوفيرا لبشرة مثالية وفوائد أخرى

11-289

دراسة: شطيرة النقانق تنقص العمر 36 دقيقة

أعراض-ارتجاج-المخ-عند-الأطفال

علامات ارتجاج المخ لدى الأطفال وكيفية علاجه

أسباب-الصداع-النفسي

أسباب الصراع النفسي وأنواعه

أخبار متعلقة
أسباب-الصداع-النفسي

أسباب الصراع النفسي وأنواعه

5087e257-ccf0-4963-86b7-9653abad0a8a

أطقم الأسنان .. تقلل من خطر الاصابة بالخرف لدى كبار السن