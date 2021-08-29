دراسة : تلوث الهواء وعلاقة بالاضطرابات النفسية

الوكيل الإخباري - يرتبط التعرض لتلوث الهواء بزيادة حدة المرض النفسي، وفقاً لدراسة تعد الأشمل من نوعها قادها جوان نيوبري من جامعة بريستول.

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ووجدت الدراسة، التي شملت 13 ألف شخص في لندن، أن زيادة طفيفة نسبياً في التعرض لثاني أكسيد النيتروجين أدت إلى زيادة بنسبة 32% في خطر الحاجة إلى علاج مجتمعي وزيادة بنسبة 18% في خطر دخول المستشفى، حسب موقع روسيا اليوم. وقال الباحثون إن النتائج من المرجح أن تنطبق على معظم المدن في الدول المتقدمة.

المصدر - البيان