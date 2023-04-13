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الخميس، 13-04-2023 11:37 ص

دراسة : تناول أكثر من 6 ملاعق سكر يرتبط بـ 45 حالة صحية

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الوكيل الإخباري- أظهرت مراجعة حديثة لدراسات ومقالات طبية عن استهلاك السكر المضاف ارتباطه بمجموعة من الحالات الصحية إذا زاد المدخول اليومي للإنسان عن 6 ملاعق صغيرة، في الوقت الذي تسمح به توصيات منظمة الصحة العالمية بأكثر من ذلك.

ولا يشمل هذا المدخول من السكر ما يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة كالفواكه، وإنما ما تتم إضافته أثناء الطهي أو التصنيع.

وبحسب نتائج البحث ارتبطت زيادة استهلاك السكر يومياً بزيادة وزن الجسم، وارتفاع مخاطر النقرس، وزيادة خطر أمراض القلب التاجية، والوفاة عن جميع الأسباب، والإصابة ببعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان البنكرياس والثدي والبروستاتا.

كما وجد الباحثون ارتباطاً بين تناول أكثر من 6 ملاعق يومياً من السكر المضاف وبين ارتفاع ضغط الدم، ومخاطر النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والوفاة بأمراض القلب، ومشاكل الاكتئاب، والأسنان، والربو عند الأطفال.

وأجرى البحث فريق من الباحثين في جامعة سيتشوان الصينية، بمشاركة باحث من جامعة كاليفورنيا، ونُشرت النتائج في المجلة الطبية البريطانية، وقام الباحثون بمراجعة 73 تحليلاً لبيانات صحية، و8500 مقالة طبية.

وأوصى الباحثون "بمزيد من خفض تناول السكر إلى أقل من 25 غراماً في اليوم، أو حوالي 6 ملاعق صغيرة، وما لا يزيد عن 355 ملل من المشروبات المحلاة بالسكر أسبوعياً، لمنع حدوث أكبر قدر ممكن من النتائج الصحية السلبية".

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