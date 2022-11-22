دراسة : تناول الجوز يومياً يقلل خطر الاصابة بسرطان الثدي

الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة حديثة ان تناول الجوز يوميا قد يقلل خطر الاصابة بسرطان الثدي لدى النساء.



وجد الباحثون ان وجود الجوز في غذاء الفئران بشكل يومي – بما يعادل 8 الى 10 انصاف من الجوز – قد نقص معدل ظهور سرطان الثدي الى النصف مقارنة بالفئران التي لم تتناول الجوز.



كما وجدوا ان متناولي الجوز الذين ظهر لديهم سرطان الثدي كانت الاورام لديهم اقل واصغر حجما مقارنة بالذين لم يتناولوا الجوز.



هذه الدراسة تؤكد ان النظام الغذائي له دور مهم في صحة الانسان، ويقترح الباحثون ان الفائدة من الجوز تأتي من الاوميغا -3 و فيتامين ب.



يعتبر الجوز مفيدا للدماغ و القلب ولهذا من المهم اضافته الى النظام الغذائي اليومي بالاضافة الى تناول الخضار والفاكهة الطازجة.





الطبي

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