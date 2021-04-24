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السبت، 24-04-2021 10:24 ص

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أدلة متزايدة تُشير إلى أن تناول المزيد من الفطر (المشروم) يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وكانت مجموعة من الخبراء الأمريكيين قد أجرت تحليلًا لحوالي 17 دراسة عن مرض السرطان في الفترة ما بين 1966 إلى 2020 لتحديد العلاقة بين تناول الفطر والمرض.

ووجد فريق معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان، أن تناول 18 غرامًا فقط من الفطر يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 45%، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

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وكانت العديد من الدراسات السابقة قد ربطت بين تناول الفطر وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان البروستاتا، وعنق الرحم.

من جانبه، قال مؤلف الدراسة جون ريتشي، أستاذ علوم الصحة العامة في معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان، إن هذه النتائج تقدم أدلة مهمة على فوائد الفطر ضد السرطان.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أنه كلما زادت كمية الفطر الذي نتناوله، قل خطر الإصابة بالسرطان.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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