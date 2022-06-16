دراسة.. تناول المرأة الحامل للقهوة لا يؤثر على صحتها

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة وراثية جديدة إلى أن القهوة آمنة تماما للشرب أثناء الحمل.

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واكتشف باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن الاستمتاع بالقهوة باعتدال يوميا لا يزيد من مخاطر الحمل.

واستخدم الدكتور جون هيلين موين والدكتور دانيال هوانج وكارولين بريتو نونيس من معهد العلوم البيولوجية الجزيئية بالجامعة الأسترالية، علم الوراثة لتحليل سلوك شرب القهوة على الحوامل.



وأظهرت نتائجهم أن استهلاك القهوة المحدود في أثناء الحمل لم يزد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة.

تكشف النتائج أن النساء اللاتي يشربن القهوة أثناء الحمل لا يتعرضن لخطر مضاعفات أكبر من النساء اللاتي لا يشربن القهوة.



وقال الدكتور هوانج: "عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي أثناء الحمل، غالبا ما يُنصح النساء بالتخلي عن تناولها، لكن هذه الدراسة تظهر أنه لا يزال بإمكانهن الاستمتاع بالقهوة دون القلق بشأن زيادة مخاطر نتائج الحمل هذه".



العين الإخبارية

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