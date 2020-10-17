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السبت، 17-10-2020 10:32 ص

دراسة .. تناول هذا الطعام يوميا يقضي على دهون البطن

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة أمريكية، عن نوع من الطعام يساعد في تقليل دهون البطن، إذا تم تناوله يوميا.

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وقال الباحثون القائمون على الدراسة، إن تراكم الدهون الحشوية يشكل مخاطر صحية جسيمة، لأنها تسبب بعض الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، بحسب صحيفة "يو إس إيه دايلي إكسبريس".

وأضاف الباحثون، أن تحسين النظام الغذائي يقلل دهون البطن، إذ كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا عدة حصص من الحبوب الكاملة يوميا مع الحد من تناول الحبوب المكررة، بدا أنهم أقل دهونا حشوية.



وأكد العلماء وجود كميات أقل من الدهون الحشوية لدى الأشخاص الذين اختاروا تناول الحبوب الكاملة في الغالب بدلا من الحبوب المكررة.


وصرح نيكولا ماكيون، عالم في جامعة برنامج علم الأوبئة التغذوي في إدارة الزراعة الأمريكية، قائلا إنه "على سبيل المثال، تمثل شريحة خبز القمح الكامل بنسبة 100% أو نصف كوب من دقيق الشوفان، حصة واحدة من الحبوب الكاملة، وشريحة من الخبز الأبيض أو نصف كوب من الأرز الأبيض تمثل حصة من الحبوب المكررة".


وتابع: "لا يبدو أن استهلاك الحبوب الكاملة يحسن حجم ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز تناول الحبوب المكررة أربع حصص أو أكثر يوميا.

 

وتشير هذه النتيجة إلى أنه من المهم إجراء بدائل في النظام الغذائي، بدلا من مجرد إضافة أطعمة الحبوب الكاملة.

 

وعلى سبيل المثال، اختيار الطهي بالأرز البني بدلا من الأبيض أو صنع شطيرة بخبز الحبوب الكاملة بدلا من الخبز الأبيض".

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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