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السبت، 26-03-2022 03:27 م

دراسة..تناول 3 أكواب من القهوة يوميا يطيل العمر

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الوكيل الإخباري - قالت نتائج دراسة حديثة إن تناول كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً لا يرتبط فقط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن أيضاً مع طول العُمر. ووفقاً للدراسة التي تعتبر الأكبر من نوعها، لا توجد علاقة بين القهوة وبين تطور أمراض القلب أو تفاقمها، بل على العكس يوفر تناولها نوعاً من الوقاية.

واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لنصف مليون شخص على مدى 10 سنوات في قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني. وقام فريق بحثي من معهد بيكر للقلب في ملبورن بأستراليا بتحليلها.

وتوصلت النتائج إلى أن تناول القهوة يومياً يوفر نوعاً من الطمأنينة فيما يخص صحة القلب.

وبحسب موقع "ساينس دايلي" تبين أن تناول كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً يرتبط بفائدة أكبر للقلب من تناول كوب واحد من القهوة في اليوم. مع ذلك إذا كان تناولها يسبب شعوراُ بالقلق أو الأرق فينبغي تقييده.

وأظهرت النتائج فائدة من تناول القهوة يومياً بالنسبة لطول العمر وتقليل خطر الوفاة مقارنة بعدم تناولها على الإطلاق.

ولم تجد الدراسة اختلافاً في الفوائد عند تناول القهوة منزوعة الكافيين، أو بسبب اختلاف طريقة التحضير.

وتحتوي القهوة على حوالي 100 مركّب وعنصر غير الكافيين، تقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتحسن حساسية الأنسولين، وتزيد التمثيل الغذائي، وتثبط امتصاص الأمعاء للدهون، وتجمّد المستقبلات المعروفة بتورطها في إيقاعات القلب غير الطبيعية.

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