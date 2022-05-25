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الأربعاء، 25-05-2022 01:06 م

دراسة توضح أهمية سمك السلمون في علاج تصلب الشرايين

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الوكيل الإخباري - السلمون من أفضل أنواع الأسماك وأكثرها تميزاً، فلونه البرتقالي بدرجاته دلالة على غناه بالعناصر الغذائية المهمة للصحة العامة ككل، وحسب ما ورد في دراسة جديدة، فإن سمك السلمون من الأغذية التي تساعد في الوقاية من مرض خطير وهو مرض تصلب الشرايين، إليكم التفاصيل.

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كشفت دراسة حديثة أجراها بعض من الباحثين حول سمك السلمون، حيث يحتوي على أحماض أوميغا3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، وقد تلعب دورًا حيويًا في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين.


ويقول الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: يمكن أن تساعد أحماض أوميغا3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض تصلب الشرايين، وذلك حسب ما ذكر موقع"eat this" .


ويمنح سمك السلمون الجسم ما يقرب من 2.2 جرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي الكمية التي تحتاجها الجسم في يوم واحد.

 

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