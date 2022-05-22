الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

الليرة اللبنانية تتراجع بشكل كبير أمام الدولار

فرنسا: 5 قتلى بتحطم طائرة في جبال الألب

بايدن يصل إلى اليابان في زيارة رسمية

الغذاء والدواء: مخزون حليب الأطفال في المملكة آمن ونعتمد أكثر من موقع تصنيعي

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

لاغارد: العملات المشفرة لا قيمة لها ويجب تنظيمها

الحمل الكهربائي يسجل 2900 ميغاواط مساء السبت

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: جدري القرود لا يشكل خطراً على المستوى الاستراتيجي للأردن

الأحد، 22-05-2022 12:33 م

دراسة توضح العلاقة بين مرض السكري والخرف

10617181-221220399


الوكيل الإخباري - مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في العالم، وتزداد أعداد الإصابة به سنوياً، ذلك بات محط الدراسات والبحوث الطبية لمعرفة تأثيراته على الصحة العامة وآثاره ومضاعفاته على المصابين، وضمن ذلك وجدت دراسة أن مرض السكري له تأثير كبير على صحة الدماغ، ويرفع من خطر الإصابة بالخرف، إليكم التفاصيل.

اضافة اعلان

 

العلاقة بين مرض السكري والخرف

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إيرلندا الوطنية أن بعض كبار السن المصابين بالنوع الثاني من السكري أكثر عرضة للإصابة بالخرف بأربعة مرات من غيرهم.


وأفادت الدراسة التي شارك بها أكثر من خمسة آلاف شخص، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مصابي السكري في عقدهم الخامس لديهم أربعة أضعاف مخاطر الإصابة بالخرف بعد عمر الستين.


وتأتي هذه النتائج بعد اكتشاف الباحثين أن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ في منتصف العمر قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالخرف بعد بلوغ سن التقاعد عن العمل.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-بذور-المشمش

اليكم فوائد بذور المشمش

ما-هي-حقيقة-خفقان-القلب-ما-قبل-النوم-؟-768x511

أسباب خفقان القلب عند النوم

10132471-1956851224

تمارين عضلات الفك لوجه منحوت

ما_هو_علاج_الذبحة_الصدرية

انواع الذبحة الصدرية وطرق علاجها

زز

الكشف عن كنز الصحة والعافية .. الزيتون

5ca4549a8858b

علامات لاكتشاف إصابة طفلك بالتوحد

أخبار متعلقة
زز

الكشف عن كنز الصحة والعافية .. الزيتون

ام

متى وكيف نتعرض للإصابة بسرطان الأمعاء؟

20190917121209129

5 أعراض تحذيرية للإصابة بالخرف.. فانتبه لها!

7087471-1543984694

فوائد المحار الصحية

2019_9_14_11_44_23_87

دراسة توضح علاقة الشاي بالأمراض العقلية

262280

الرياضة عند الحمل تحمي من السكري وارتفاع ضغط الدم