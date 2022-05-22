دراسة توضح العلاقة بين مرض السكري والخرف

الوكيل الإخباري - مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في العالم، وتزداد أعداد الإصابة به سنوياً، ذلك بات محط الدراسات والبحوث الطبية لمعرفة تأثيراته على الصحة العامة وآثاره ومضاعفاته على المصابين، وضمن ذلك وجدت دراسة أن مرض السكري له تأثير كبير على صحة الدماغ، ويرفع من خطر الإصابة بالخرف، إليكم التفاصيل.

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العلاقة بين مرض السكري والخرف





كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إيرلندا الوطنية أن بعض كبار السن المصابين بالنوع الثاني من السكري أكثر عرضة للإصابة بالخرف بأربعة مرات من غيرهم.



وأفادت الدراسة التي شارك بها أكثر من خمسة آلاف شخص، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مصابي السكري في عقدهم الخامس لديهم أربعة أضعاف مخاطر الإصابة بالخرف بعد عمر الستين.



وتأتي هذه النتائج بعد اكتشاف الباحثين أن تراكم البروتينات الضارة في الدماغ في منتصف العمر قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالخرف بعد بلوغ سن التقاعد عن العمل.

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