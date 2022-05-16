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الإثنين، 16-05-2022 11:20 ص

دراسة توضح علاقة الشاي بالأمراض العقلية

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الوكيل الإخباري - الشاي غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة التي ثبت أن لها فوائد على الجهاز العصبي والدماغ، ووفقًا لدراسة حديثة فقد ثبت أن الشاي لديه أيضًا القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية.

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وأكدت الدراسة أن شرب كوب إلى ستة أكواب من الشاي يوميًا يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 19٪، وهو أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا، وأحد أنواع الأمراض العقلية.


واكتشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Translational Psychiatry ، أن الذين يشربون الشاي باعتدال لديهم أيضًا خطر أقل بنسبة 25 إلى 29 % للإصابة بالخرف الوعائي، ويعد العدد المثالي للأكواب في اليوم هو ثلاثة.

 

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