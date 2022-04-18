دراسة توضح فائدة المشي السريع للصحة النفسية

الوكيل الإخباري - الاكتئاب مرض نفسي يعد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً في العالم، له أسباب وأعراض وطرق علاج، وتتفاوت درجات الإصابة به، وفي حالاته الشديدة يمكن أن يمكن أن يؤدي إلى الانتحار، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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وأحد طرق الوقاية منه أو التخفيف من شدته هي ممارسة الرياضة، والدراسة التالية أوضحت أن هنالك نشاط بدني بسيط يمكن أن يحقق ذلك، وهو في التالي.



فائدة المشي السريع للصحة النفسية

ذكرت دراسة حديثة أجراها باحثون في المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن أن ممارسة التمارين الرياضية الهوائية مثل المشي السريع وركوب الدراجات يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأشارت نتائج الدراسة، وفقاً لدورية GAMA" " الأمريكية، إلى أن ممارسة رياضة المشي السريع لمدة ساعة ونصف أسبوعياً تحد من الاكتئاب بنسبة 18%، وبنسبة تصل إلى 25% في حالة وصول مدة التمارين إلى ساعتين ونصف أسبوعياً.

فوائد المشي السريع

توصّل الباحثون إلى تلك النتائج عبر دمج بيانات 15 دراسة شارك بها 190 ألف شخص، بهدف معرفة حجم التمارين المطلوبة للحد من الاكتئاب الذي يعانيه الملايين حول العالم.

وقالت الدراسة، التي هي عبارة عن تحليل تلوي (دمج بيانات نوعية بهدف الوصول إلى استنتاجات دقيقة)، إن الأشخاص البالغين الذين يمارسون نشاطاً يعادل ساعة ونصف من المشي السريع أسبوعياً، يقل لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب، مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا التمارين.

وكان الهدف من الدراسة معرفة حجم التمارين المطلوبة للحد من الاكتئاب.

وقالت الدراسة إنه الفوائد الصحية كانت أكبر عندما يترك الشخص عادة الجلوس أمام التلفزيون إلى الحركة يومياً، وأكدت الدراسة أن للمشي بشكل عام فوائد صحية عامة تتعلق بصحة القلب والجهاز الهضمي والرئتين وصحة العظام والعضلات.

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