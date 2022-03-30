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الأربعاء، 30-03-2022 03:22 م

دراسة توضح فائدة فول الصويا لصحة القلب

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الوكيل الإخباري - فول الصويا أحد أنواع الأغذية الغنية بالبروتين والألياف والمعادن والفيتامينات وحتى مضادات الأكسدة، ويعد من الأغذية الخارقة نظراً لأهميته الغذائية والصحية، وكثير من الدراسات والأبحاث الطبية ربطت بين استهلاك فول الصويا والوقاية من أمراض صحية كثيرة.

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أكدت دراسة حديثة أن تناول فول الصويا يساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لأنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن المغذية التي تحسن عمل الأمعاء والجهاز الهضمي وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب.

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