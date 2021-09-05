الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

مباشرة العمل بمجمع المحاكم الشرعية في إربد

عون: المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة وما تزال تتحكم في لبنان

حادث تصادم بين ٥ مركبات في اربد

افتتاح تقاطع مرج الحمام الاثنين

الصحة تطلق حملة 'مدرستي الآمنة'

مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج

7 وفيات و1923 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

الأرصاد لـ الوكيل : لا يوجد مؤشرات على كتلة هوائية حارة جديدة

قرار حكومي بتثبيت عمال الوطن

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة

الأحد، 05-09-2021 02:34 م

دراسة جديدة: الناجون من كورونا يواجهون مخاطر تلف الكلى

احصاءات-كورونا-في-اوكرانيا-اليوم-١٨-مارس...-عدد-الاصابات-في-جميع-المناطق


الوكيل الإخباري - تقدم دراسة جديدة نظرة سوداوية من عن فيروس كورونا الطويل، حيث وجدت أنه حتى الناجون منه كان لديهم خطر متزايد للإصابة بأضرار في الكلى.

اضافة اعلان


وتزداد الأخطار مع شدة الإصابة ولكنها تمتد حتى إلى أولئك الذين لم يدخلوا المستشفى وكانت الأعراض بسيطة وتم علاجهم بوقت قصير.


وتشمل المخاطر "مرض الكلى في مراحله الأخيرة"، حيث لا يعود بإمكان العضو تصفية الدم دون زراعة الكلى أو غسيل الكلى المنتظم.


وكتب الباحثون أنه بالنظر إلى الحجم الهائل للعدوى بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم "من المرجح أن تكون أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية ما بعد الإصابة بالفيروس مذهلة وستشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية المنهكة بالفعل".

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_105882607_peoplerushing1

دراسة تكشف علامات مرض سوف يصيب 78 مليون إنسان بحلول 2030

watermelon-1

متى يمكن أن يكون تناول البطيخ خطيرا؟

الىاىاى

حمية مايند النظام الغذائي الافضل للدماغ

تمر

3 طرق لحفظ التمر أفضلها التجميد

بالايتار

انتبهوا من خطأ نرتكبه جميعاً هذا عمر الكمامة ومدة استخدامها

6134628f4236040a5223f9ef

أطباء يكشفون أمراضا معدية تتسبب بها الهواتف الذكية

أخبار متعلقة
بالايتار

انتبهوا من خطأ نرتكبه جميعاً هذا عمر الكمامة ومدة استخدامها

eufhkثعبان

سم أفعى برازيلية قد يحمل العلاج لكورونا

4c1cfe8e-0964-4ef0-bdd4-42e2bca34984

خبراء تغذية يكشفون عن 4 عادات تضعف جهاز المناعة

96e51e2824aa4e6399bb9a95d91bdc9d_18

دراسة: العالم على موعد مع وباء جديد قد يشهده مواليد عام 2000

بلا

دراسة: تأثير بلازما الدم على كورونا محدود

resize

عوامل تزيد مخاطر الإصابة بــ حصوات الكلى