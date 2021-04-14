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الأربعاء، 14-04-2021 11:56 ص

دراسة جديدة تحذر من الجلوس لمدة طويلة!

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الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة نُشرت نتائجها أخيراً في دورية Alzheimer's & Dementia إلى أن الجلوس لمدة طويلة قد يؤثر سلباً في صحة الدماغ.

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وذكر تقرير الدراسة أن هذا العضو من الجسم يحتاج إلى كمية كبيرة من الغلوكوز لأداء وظائفه خلال النهار. واضاف أنه يجب تزويده بهذه المادة باستمرار. إلا أنه حذّر من عدم المبالغة في ذلك لأنه قد يرفع معدل السكر في الدم.


ورأى أن عدم استهلاك الغلوكوز بسبب عدم الحاجة إليه أثناء الجلوس قد يؤدي إلى تراجع القدرات العقلية. ولفت الباحثون إلى أن هذا قد ينعكس سلباً على عمل الذاكرة.

ولهذا نصحوا بضرورة عدم الجلوس لمدة طويلة خلال النهار وبالتحرّك من طريق المشي بين الحين والآخر. كما نبهوا إلى أهمية أخذ قسط من الراحة بين الفينة والأخرى. كذلك رأوا أن من المهم من أجل الحفاظ على صحة الدماغ، اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

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