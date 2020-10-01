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الخميس، 01-10-2020 10:46 ص

دراسة جديدة تحذر من شرب القهوة قبل الإفطار

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الوكيل الاخباري - شددت دراسة حديثة على ضرورة شرب قهوة الصباح عقب تناول وجبة الإفطار وليس قبلها.

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قال باحثون من "جامعة باث"، إن شرب القهوة قبل الإفطار قد يضعف السيطرة على مستويات السكر في الدم، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

 

وطلب الباحثون من 29 رجلا وسيدة أصحاء، الخضوع لثلاث تجارب مختلفة بترتيب عشوائي، وفي إحدى التجارب كان المشاركون ينامون بشكل طبيعي ليلا وطلب منهم تناول مشروب سكري عند الاستيقاظ.

وفي تجربة ثانية، عانى المشاركون من اضطرابات النوم وتناولوا المشروب السكري نفسه عند الاستيقاظ.


وفي التجربة الثالثة، كان نوم المشاركين متقطعا في الليل ولكن تم تناول قهوة سوداء قوية قبل 30 دقيقة من تناول المشروب السكري.


وبفحص عينات الدم، تم الكشف عن أن ليلة واحدة من النوم المتقطع لم تتسبب في تفاقم استجابات المشاركين لنسبة الغلوكوز في الدم عند الإفطار، مقارنة بالنوم العادي ليلا.


وعلى ذات الصعيد، أثبتت نتائج الفحوصات أن تناول القهوة السوداء القوية قبل الإفطار يزيد بشكل كبير من استجابة غلوكوز الدم لوجبة الإفطار بنحو 50٪.

 

سبوتنيك

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