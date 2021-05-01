السبت 01-05-2021
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دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

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السبت، 01-05-2021 01:11 م

التوتر وتأثيرات أخرى…

دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

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الوكيل الاخباري - رصدت دراسة جديدة مثيرة نشاط الدماغ لاكتشاف كيف تؤثر القهوة على اتصال الدماغ بطرق لم يتم دراستها عن كثب من قبل.

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وقاد اختصاصي الأشعة العصبية نونو سوزا، رئيس كلية الطب بجامعة مينهو البرتغالية، الدراسة التي رعاها معهد المعلومات العلمية عن القهوة ونشرت للتو في الطب النفسي الجزيئي، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي. 

استخدم سوزا وفريقه البحثي التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة تدفق الدم في الدماغ وتنشيط الخلايا العصبية بين مجموعة من شاربي القهوة مقارنة بمجموعة من غير شاربي القهوة في ثلاث حالات: الراحة، وأداء مهمة، وبعد شرب فنجان قهوة مباشرة.


كتب سوزا في الدراسة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دراسة تأثير شرب القهوة بانتظام على شبكة الدماغ لدينا بهذا المستوى من التفاصيل".


ونتيجة لذلك، اكتشف سوزا وفريقه أن هناك بالفعل علاقة بين شرب القهوة و"نمط أكثر كفاءة وفائدة من الروابط فيما يتعلق بالتحكم في النشاط واليقظة". 


وبعبارة أخرى، إذا كنت تشعر بمزيد من اليقظة و"الانتباه" بمجرد تناول قهوتك الصباحية، فقد أكدت هذه الدراسة أن المشروب له تلك التأثيرات على عقلك.


علاوة على ذلك، وجد الباحثون أيضًا نشاطًا ديناميكيًا في عدة مناطق من الدماغ يشير إلى أن القهوة يمكن أن تزيد من القدرة على التعلم والتركيز، بالإضافة إلى معالجة الذكريات وتخزينها.


ومع ذلك، وجد الباحثون رابطًا آخر -ربما يكون أقل إثارة للدهشة- هو ما أظهرته الدراسات السابقة أيضًا، إذ أظهرت بعض أدمغة المشاركين في الدراسة درجة أعلى من التوتر بعد شرب القهوة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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