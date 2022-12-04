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الأحد، 04-12-2022 11:58 ص

دراسة جديدة تنفي معلومة شائعة حول علاقة السعرات الحرارية بالوزن

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الوكيل الإخباري-أكدت جميع توصيات خبراء التغذية الألمان أنه عند الرغبة في إنقاص الوزن يجب التركيز على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والتي لا تعمل على زيادة معدلات سكر الدم وتتسبب في إفراز الإنسولين والشعور بنوبات الجوع بسرعة.

لكن دراسة حديثة، أجراها الفريق العلمي لمنصة "MillionFriends" أكدت أن انخفاض السعرات الحرارية لا ينبغي أن يكون هو المعيار لقياس مدى مناسبة الأطعمة لإنقاص الوزن.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن أطعمة مثل البطاطس والأناناس وسلطة الخيار هي أطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ولكن هذا لا يجعلها مناسبة لإنقاص الوزن، وأوضح الخبراء أنه اعتماداً على عملية التمثيل الغذائي يختلف تفاعل سكر الدم من شخص لآخر، وذلك بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها الطعام.

ويعد مستوى سكر الدم مؤشراً جيداً لتقييم قدرة التمثيل الغذائي للشخص والتعامل مع طعام معين، وذلك ليس فيما يخص التحكم في الوزن فقط، ولكن أيضاً للحفاظ على الصحة والوقاية من أمراض مثل السكري، ومقاومة الإنسولين.

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ويدل على هذا المبدأ ما أثيتته دراسات متخصصة من أن البطاطس على الرغم من احتواء كل 100 غرام منها على 73 سعراً حرارياً فقط، فإنها تكون غير مناسبة لإنقاص الوزن بسبب تفاعل سكر الدم البالغ 67.8 (ملغم/ديسيلتر)، وعلى الرغم من أن الأناناس يحتوي على 52 سعراً حرارياً في كل 100 غرام، إلا أنه يرفع مستويات السكر بنسبة عالية (39 ملغم/ ديسيلتر)، وعلى الرغم من أن الشاي والقهوة لا يحتويان على أية سعرات حرارية، إلا أنهما يرفعان مستويات السكر في الدم بأكثر من (20 ملغم/ديسيلتر).

 

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