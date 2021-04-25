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الأحد، 25-04-2021 02:24 م

دراسة جديدة.. لهذا السبب قد يمنع الدماغ خسارة الوزن

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة نُشرت نتائجها في دورية eLife البريطانية أن بعض الخلايا العصبية في الدماغ تحد من فاعلية الرجيم وخسارة الوزن.

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والسبب أنها يمكن أن تكبح عملية حرق السعرات الحرارية أثناء تطبيق حمية تهدف إلى إنقاص الوزن.


وجاءت هذه النتيجة إثر دراسة أُجريت في جامعة كمبريدج وأظهرت أن تلك الخلايا يمكن أن تؤدي دوراً في الشعور بالشبع وفي تحقيق التوازن على مستوى السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها وتلك التي يتم إنفاقها.


وفي هذا السياق، أشار الدكتور كليمانس بلوي، مدير الدراسات والأبحاث في الجامعة، إلى أن السبب يكمن في أنه كلما قلّت كمية الطعام المتناولة، أنفق الجسم عدداً أقل من السعرات الحرارية.


وذكر في معرض تقرير نُشر بعد انتهاء الدراسة أن هذا يعود إلى طريقة عمل الخلايا العصبية التي تُطلق عليها تسمية AgPR والتي يمكن أن تمنع الجسم في هذه الحالة من خسارة الوزن لمدة طويلة.

ولهذا رأى أن الطريقة الأفضل لتحقيق هذا الهدف هي تناول الطعام الصحي والمتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

 

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