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الأحد، 27-03-2022 03:57 م

دراسة حديثة تحذر أصحاب الصوت العالي

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة إلى تقنية يمكنها معرفة مدى إمكانية تعرض الشخص لنوبة قلبية بمجرد الاستماع إلى صوته.

وتوصل الباحثون في "مايو كلينك" إلى أن الأشخاص الذين لديهم نبرة صوت عالية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المرتبطة بانسداد الشرايين بأكثر من الضعف.

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وطوّر الباحثون في الدراسة أداة فحص أطلقوا عليها اسم خوارزمية "فوكاليز هيلث" للمساعدة في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب بشكل خاص، وأولئك الذين قد يحتاجون إلى مراقبة دقيقة.

 

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