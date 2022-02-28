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الإثنين، 28-02-2022 10:55 ص

دراسة حديثة توضح علاقة الأعمال المنزلية بأمراض القلب عند النساء

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة أن القيام بالأعمال المنزلية مثل غسل الأطباق والطهي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بين النساء.

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وحسب "CNN"، يقول الباحثون في جامعة كاليفورنيا، بسان دييغو، إن الدراسة يمكن أن تغير الطريقة التي يناقش بها مقدمو الرعاية الصحية النشاط البدني مع المرضى.


ووفقا للدراسة، النساء اللواتي حصلن على 4 ساعات على الأقل من هذه الحركة اليومية أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 43%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 30%، وخطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 62% مقارنة بالنساء اللائي سجلن أقل من ساعتين كل يوم.

ويقول باحثون في الدراسة: "إننا لا نسمي كثيرا من هذه الأنشطة تمرينا شاقا، لكن قلبك لا يهتم بما نسميه، فهو يعرف متى يتحرك جسمك ويستجيب".


وأضافوا أن حركة الحياة اليومية، مثل المشي وأشكال أخرى من التمارين الرياضية، تعمل على تحسين ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول، وتساعد في الحفاظ على وزن طبيعي، وكل ذلك سيعزز صحة القلب.

وتخلص الدراسة إلى أنه ليس الجري في الماراثون أو القيام بتمارين مكثفة هو السبيل الوحيد للحفاظ على صحة القلب، ولكن ربما تكون الأعمال المنزلية البسيطة هي كل ما تحتاجه.


المصدر : سبوتنك

 

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