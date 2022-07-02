الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 10:14 ص

دراسة حديثة .. طريقة امساك القلم عند الكتابة مؤشر على الإصابة بمرض

25-1-780x405


الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن الطريقة التي تمسك بها القلم يمكن أن تشير إلى خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، الشكل الأكثر شيوعا للخرف، ويتسبب في فقدان الشخص لذاكرته ببطء وقدرته على تنفيذ المهام اليومية.

اضافة اعلان

 

ومن المعروف أن مرض ألزهايمر، يتطور على مدار سنوات عدة قبل ظهور أعراضه، وبالتالي قد يكون من الصعب اكتشافه.

 

ومع ذلك، توجد بعض الإشارات المبكرة في سلوك الشخص، والتي يمكن أن تشير إلى التشخيص المحتمل بألزهايمر، الذي يلوح في الأفق.


وقد يكون العارض المنذر للحالة، والذي وقع تحديده حديثا، هو إذا كان خط اليد متذبذبا بعض الشيء.


وغالبا ما يستخدم المتخصصون الطبيون اختبارات القلم والورق لتشخيص مرض ألزهايمر، ويتطلب من الشخص رسم شكل مثل نجمة أو وجه ساعة من الذاكرة.
وكلما كانت قدرة الفرد على القيام بذلك أقل، زادت احتمالية إصابته بالخرف.

 

واكتشف باحثون من جامعة تسوكوبا باليابان الآن علامات أخرى في اختبارات القلم والورقة يمكن أن تظهر في وقت مبكر.


وقاموا بتجنيد 144 شخصا بمستويات متفاوتة من القدرات المعرفية، بما في ذلك بعض المصابين بالخرف والبعض الآخر يتمتعون بصحة جيدة.


وخضع كل مشارك لخمسة اختبارات رسم مختلفة قاس فيها الباحثون 22 سمة من سمات الرسم.


وتضمنت السمات، ضغط القلم ووضعية القلم والسرعة وعدد مرات توقف الشخص مؤقتا عن الرسم.

 

وكان بعض المرضى يعانون من ضعف إدراكي خفيف (MCI)، وهو عندما يعاني شخص ما من فقدان الذاكرة بشكل أسوأ قليلا من الشيخوخة، ولكن ليس بنفس خطورة الخرف، لا يزالون قادرين على أداء الأنشطة اليومية.


وتمكن الباحثون من تحديد الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو ألزهايمر بناء على أسلوب الرسم، حيث كان لدى مرض ألزهايمر تباين أكبر في ضغط القلم، ما يعني أن بعض الخطوط كانت ناعمة وقوية، في حين أن البعض الآخر كان ضعيفا ومتذبذبا.


كما توقفوا لفترة أطول وكانت سرعتهم أبطأ.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اليوجا-للاطفال

فوائد اليوغا للأطفال

78-013552-sleep-apnea-causes-symptoms-treatment_700x400

علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

37706-اعراض-ضربة-الشمس-عند-الاطفال-2

كيفية اسعاف الطفل المصاب بضربة الشمس

download

ارتفاع غامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال

AFFIX_٢٠٢١٠٧١٧_٢٢١٩١٠

فواكة تساعد على الهضم بعد تناول لحم العيد

190602032001760_تفادي-الشعور-بالتخمة-في-العيد

نصائح ذهبية لتجنب التخمة في عيد الأضحى

أخبار متعلقة
6888176-1497275162

عادة يومية قد تساعد في الوقاية من مرض ألزهايمر

135198-نصائح-لعلاج-النسيان-منها-جعل-ذهنك-نشط

نصائح لعلاج النسيان

علاج_مرض_تيبس_العمود_الفقري

فحص العمود الفقري مؤشر على الإصابة لاحقاً بالخرف

image

المأكولات التي تحتوي على أوميغا 3 ممكن أن تخفف من خطر الإصابة بالزهايمر

2017_12_20_23_6_54_91

مشاكل البصر قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن

SmartSelect_20220402-135715_SamsungInternet_103028

العلاج النفسي والاجتماعي أكثر فاعلية في علاج اكتئاب الخرف