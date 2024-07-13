دراسة: حمية البحر المتوسط تفيد قلب الطفل

الوكيل الإخباري- وجد فريق دولي من الباحثين أن الأطفال والمراهقين الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية لديهم مستويات كوليسترول وضغط دم أفضل مقارنة بالأطفال الذين لديهم عادات غذائية أقل صحة.

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أجرى الباحثون مراجعة شاملة لتسع دراسات سابقة شملت 577 طفلاً، أعمارهم بين 3 أعوام و18 عاماً، تحت إشراف جامعة لاس أميريكاس المكسيكية.



اختبرت الدراسات تدخلات النظام الغذائي المتوسطي التي استمرت من 8 إلى 40 أسبوعاً. وركز بعضها على الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بينما شملت دراسات أخرى أطفالاً يعانون من السكري، أو الذين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.



وبحسب "ستادي فايندز"، كانت النتائج واعدة، ففي المتوسط، شهد الأطفال الذين يتبعون حمية على الطريقة المتوسطية انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بنحو 5 نقاط.



كما انخفضت لديهم مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وفي الوقت نفسه، ارتفع مستوى الكوليسترول الجيد لديهم قليلاً.



لم تكن هناك تغييرات كبيرة في ضغط الدم الانبساطي أو مستويات السكر في الدم أو الأنسولين.



البروتين والدهون والألياف

تعتمد حمية البحر المتوسط على بروتين ودهون الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، إلى جانب الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.



ومن المهم أن النظام الغذائي المتوسطي منخفض أيضاً في الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة القلب، حيث يحد من الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك السكريات المضافة والأطعمة المصنعة.



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