السبت 13-07-2024
الوكيل الاخباري
 

1052 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

مستخدم بمعظم المطابخ.. "جهاز" مرتبط بأمراض خطيرة

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد-تفاصيل

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس إلى 71 شهيدا و289 إصابة

فيديو- لحظة اندلاع حريق ضخم في المدينة المنورة

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم

الأمن المصري يكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في الجيزة

شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

3810 ميجا واط أقصى حمل كهربائي مسجل أمس الجمعة

استيراد 900 ألف جهاز خلوي بالنصف الأول من العام

السبت، 13-07-2024 12:09 م

دراسة: حمية البحر المتوسط تفيد قلب الطفل

20247137956449ZT


الوكيل الإخباري- وجد فريق دولي من الباحثين أن الأطفال والمراهقين الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية لديهم مستويات كوليسترول وضغط دم أفضل مقارنة بالأطفال الذين لديهم عادات غذائية أقل صحة.

اضافة اعلان


أجرى الباحثون مراجعة شاملة لتسع دراسات سابقة شملت 577 طفلاً، أعمارهم بين 3 أعوام و18 عاماً، تحت إشراف جامعة لاس أميريكاس المكسيكية.


اختبرت الدراسات تدخلات النظام الغذائي المتوسطي التي استمرت من 8 إلى 40 أسبوعاً. وركز بعضها على الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بينما شملت دراسات أخرى أطفالاً يعانون من السكري، أو الذين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.


وبحسب "ستادي فايندز"، كانت النتائج واعدة، ففي المتوسط، شهد الأطفال الذين يتبعون حمية على الطريقة المتوسطية انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بنحو 5 نقاط.


كما انخفضت لديهم مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وفي الوقت نفسه، ارتفع مستوى الكوليسترول الجيد لديهم قليلاً.


لم تكن هناك تغييرات كبيرة في ضغط الدم الانبساطي أو مستويات السكر في الدم أو الأنسولين.


البروتين والدهون والألياف
تعتمد حمية البحر المتوسط على بروتين ودهون الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، إلى جانب الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.


ومن المهم أن النظام الغذائي المتوسطي منخفض أيضاً في الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة القلب، حيث يحد من الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك السكريات المضافة والأطعمة المصنعة.

24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11111

مستخدم بمعظم المطابخ.. "جهاز" مرتبط بأمراض خطيرة

WhatsApp Image 2024-07-12 at 11.03.23 PM

التدخين السلبي للتبغ أسوأ من الإلكتروني

2024712647502372F

علماء يكتشفون سبب مرض "الذئبة"

2024712647502372F

علماء يكتشفون سبب مرض "الذئبة"

11

لَعُشَّاق البطيخ .. ابتعدوا عن تناوله في هذا الوقت!

image

تقنية جديدة لإجراء خزعة الرئة

أخبار متعلقة
2024781812283148J (1)

كيف يمكن العناية بالطفل المصاب بالكوليسترول الوراثي؟

20247885711485Y5

ما كمية السوائل اليومية المناسبة للأطفال؟

100920024054Depression

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

2021_9_22_10_34_6_155

تقنية ترصد توتر الأطفال

2023_9_27_16_50_15_513

كيف تكتشف إصابة طفلك بالانيميا؟

202461910304927RH

عقار يسجل نتائج واعدة في علاج "لوكيميا الأطفال"