دراسة: خفض نسبة السكر في الدم يساعد على ترميم العضلات

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن وجود نسبة قليلة من السكر في الدم قد يساعد على ترميم العضلات.

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وعلى الرغم من أن سكر الدم، أو الجلوكوز، يعتبر عنصراً أساسياً في النمو الخلوي، فقد وجدت الدراسة أن وجود نسبة أقل من السكر في الدم قد يساعد العضلات على إصلاح نفسها بشكل أسرع .

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الجمعة، أن الباحثين في جامعة طوكيو متروبوليتان باليابان، يقولون إن سبب ذلك يرتبط بسلوك نوع خاص من الخلايا الجذعية التي لا يبدو أنها تتفاعل بشكل جيد مع الجلوكوز.





ووصف فريق الباحثين الخلايا "الساتلية" الموجودة في العضلة الهيكلية بـ"اللاعبين الرئيسيين" في إصلاح العضلات، إذ وجدت دراستهم أن هذه الخلايا تنمو بشكل أكبر عندما يكون هناك نسبة أقل من الجلوكوز في الجسم.



وتابع الموقع: "يؤدي تقليل تركيز الجلوكوز في الدم إلى تعزيز تكاثر الخلايا الجذعية العضلية، مما يشير إلى أن الجلوكوز الزائد يعيق قدرة الخلايا على النمو".



ووجد الباحثون أن الخلايا الساتلية في العضلة الهيكلية تقع بين طبقتين من الغلاف الواقي الذي يحيط بخلايا الألياف العضلية، وعندما تتلف هذه الألياف العضلية تتكاثر الخلايا الساتلية وتندمج في الألياف، وهي العملية التي تؤدي لإصلاح العضلات التالفة وتمنعها من فقدان كتلتها.



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