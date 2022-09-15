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الخميس، 15-09-2022 11:13 ص

دراسة: زيت الزيتون يخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب

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الوكيل الإخباري - ينصح خبراء جامعة ميغيل هيرناندز الإسبانية، بتناول ملعقتي طعام أو أكثر من زيت الزيتون يوميا. لأنه يخفض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 31 بالمئة.

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ويشير خبراء الجامعة، إلى أن تناول زيت الزيتون بانتظام يوميا، يساعد على تخفيض خطر الوفاة من جميع الأسباب على المدى الطويل بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.


وجاء في البيان المنشور على موقع الجامعة الرسمي، "بعد دراسة وتحليل النظام الغذائي لأكثر من 1.5 ألف مشترك على مدى 18 عاما، توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد بأن تناول زيت الزيتون بانتظام يؤدي إلى خفض خطر الوفاة من جميع الأسباب، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان".


وينصح الباحثون بـ"تناول ملعقتي طعام أوأكثر من زيت الزيتون يوميا وبصورة منتظمة".


ويضيف الباحثون، "بعد مضي 18 عاما، اتضح مقارنة بعدم تناول زيت الزيتون، أن تناول ملعقتين أو أكثر منه بصورة منتظمة يوميا يخفض خطر الوفاة بنسبة 31 بالمئة من جميع الأسباب. ومن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46 بالمئة ومن السرطان بنسبة 51 بالمئة".

 

روسيا اليوم 

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