دراسة : شكل القلب يتنبأ ببعض الأمراض

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن الأفراد ذوي القلوب الكروية كانوا 31% أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، و24% أكثر عرضة للإصابة باعتلال عضلة القلب.



ووفق موقع "ساينس دايلي"، اكتشف محققون من معهد سميدت للقلب في سيدارز سيناي أن المرضى الذين لديهم قلوب مستديرة على شكل كروي هم أكثر عرضة للإصابة بحالتين: فشل القلب والرجفان الأذيني، في المستقبل مقارنة بمن لديهم قلوب أطول ولها شكل القلب التقليدي.

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واستخدم الباحثون أسلوب التحليل التصويري العميق والمتقدم لصور التصوير بالرنين المغناطيسي لقلوب 38897 شخصاً سليماً من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ثم استخدموا بعد ذلك نماذج حسابية لتحديد العلامات الجينية للقلب المرتبطة بهذه الحالات القلبية.

وقال الدكتور ديفيد أويانغ من معهد سميدت للقلب: "بالنظر إلى الجينات المرتبطة بالشكل الكروي للقلب، وجدنا 4 جينات مرتبطة باعتلال عضلة القلب، بينما ارتبطت الـ 3 الأولى منها بخطر أكبر للإصابة بالرجفان الأذيني".

والرجفان الأذيني هو النوع الأكثر شيوعاً لاضطراب نظم القلب غير الطبيعي، ويزيد بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية.

أما اعتلال عضلة القلب فهو نوع من أمراض عضلة القلب يزيد صعوبة ضخ الدم إلى باقي الجسم، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى فشل القلب.

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