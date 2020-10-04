دراسة.. عدم تنظيف الأسنان يعرضك لخطر قاتل

الوكيل الاخباري - حذر خبراء من إهمال تنظيف الأسنان، كون البكتيريا التي تتراكم في الفم يمكنها التسبب في الإصابة بمرض قاتل.

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وبحسب صحيفة "ذا صن"، كشفت دراسة حديثة أن الكائنات الحية المسببة للأمراض المحيطة بالأسنان، يمكن أن تسهم في شكل "شديد العدوانية من سرطان الفم".



ويعد سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا في جميع أنحاء العالم، وسرطان الخلايا الحرشفية في الفم هو مجموعة فرعية منه ويمثل نحو 90% من جميع الأورام الخبيثة في الفم.



وأشارت نتائج الدراسة أيضا، إلى أن استخدام "النيسين" الذي يستخدم كمواد حافظة للأغذية، يمكنه أن يكون علاجا واسعا ومضادا للسرطان.



وقال الخبراء إن مسببات الأمراض الفموية يمكن أن تفسر تطور الأورام في الفم، كما وجد الخبراء في جامعة كاليفورنيا أن ثلاثة أنواع من مسببات الأمراض، تعزز تكوين الورم.

شاشة نيوز

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