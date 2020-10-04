الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

تطورات قدرات القطاع الصحي للتعامل مع كورونا

18 إصابة جديدة بكورونا في الطفيلة

تصريح حكومي بشأن عودة الطلبة إلى المدارس

الأمن يحذر الأردنيين

48 حالة حرجة بكورونا في المملكة

أردنيون يتساءلون : لماذا لم نحصل على المعونات المالية ؟

مواطن عبر برنامج الوكيل: دعيتُ لكل الناس إلي ساعدتني

250 قبرا لوفيات كورونا في المقبرة الإسلامية بسحاب

إصابة 4 طلاب في الأردنية بكورونا

قانوني دستوري: هذا هو عمر حكومة تصريف الأعمال




الأحد، 04-10-2020 11:49 ص

دراسة.. عدم تنظيف الأسنان يعرضك لخطر قاتل

1020273152_0_47_1024_600_1000x541_80_0_0_a62d7a7ca4a7181a8cd62e98621631ff


الوكيل الاخباري - حذر خبراء من إهمال تنظيف الأسنان، كون البكتيريا التي تتراكم في الفم يمكنها التسبب في الإصابة بمرض قاتل.

اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "ذا صن"، كشفت دراسة حديثة أن الكائنات الحية المسببة للأمراض المحيطة بالأسنان، يمكن أن تسهم في شكل "شديد العدوانية من سرطان الفم".


ويعد سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا في جميع أنحاء العالم، وسرطان الخلايا الحرشفية في الفم هو مجموعة فرعية منه ويمثل نحو 90% من جميع الأورام الخبيثة في الفم.


وأشارت نتائج الدراسة أيضا، إلى أن استخدام "النيسين" الذي يستخدم كمواد حافظة للأغذية، يمكنه أن يكون علاجا واسعا ومضادا للسرطان.


وقال الخبراء إن مسببات الأمراض الفموية يمكن أن تفسر تطور الأورام في الفم، كما وجد الخبراء في جامعة كاليفورنيا أن ثلاثة أنواع من مسببات الأمراض، تعزز تكوين الورم.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_11_17_17_36_47_502

متى تكون آلام أسفل الظهر علامة على حالة خطيرة؟

2020_7_25_1_57_41_774

كيفية التخلص من دهون البطن دون اللجوء للرياضة !

2020_7_3_2_54_17_598

مؤشرات هامة تدل على وجود بق الفراش في منزلك

أفضل-10-خضروات-لقائمة-طعام-صحى-

خبيرة تكشف متى تتحول الخضار إلى سموم!

image-1(38)

احذر.. 6 أطعمة ممنوعة على مرضى القلب

tbl_articles_article_21715_75635e734c9-2e06-4e85-8581-f29e39dbf2da

تحذيرات هامة من أدوية حموضة المعدة !

أخبار متعلقة
cancer16

فيتامين هام في الجسم يؤدي نقصه إلى تطور السرطان

الام-الانزلاق-الغضروفي

آلام الظهر يمكن أن تكون مؤشراً على هذا السرطان!

42414-مرضى-الجيوب-الأنفية

أعراض غير عادية تنذر بالإصابة بالسرطان

best-5-supplications-patient

الكشف عن أخطر علامات مرض السرطان