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الأحد، 12-09-2021 05:46 م

دراسة علمية تُحذر من العيش بالقرب من الأماكن المزدحمة

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة دنماركية، ارتباط التعرض لضجيج الازدحام وسكك الحديد، وارتفاع خطر الإصابة بالخرف وضمت الدراسة التي نشرت نتائجها.

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وفق موقع «غارديان»، في مجلة «بي إم جي» الطبية البريطانية، مليوني شخص على مدة تزيد على عقد من الزمن وخلصت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق يكثر فيها ضجيج السيارات، يواجهون خطر الإصابة بالخرف.

 

ودرس الباحثون العلاقة ما بين التعرض السكني طويل الأمد لضجيج ازدحام الطرقات وسكك الحديد، وخطر الإصابة بالخرف، على مليوني بالغ ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً.

 

ويعيشون في الدنمارك بين أعوام 2004 و2017.

 

وانتهت الدراسة إلى أن 1216 من 8475 حالة من الإصابة بالخرف المسجلة في الدنمارك في عام 2017، يمكن أن تنسب إلى الضجيج الناجم عن زحمة السيارات. وتبين من بين تلك، أن «التشخيص الذي أجري على 936 مريضاً تقريباً، تأثير الإصابة إلى ضجيج ازدحام الطرق، أما 253 مريضاً، فنسبت إصابتهم إلى تأثير ضجيج سكك الحديد». 

 

المصدر - البيان

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