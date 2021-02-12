الجمعة 12-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وقف نشر التقرير اليومي لإصابات كورونا في المدارس

الحكومة تدرس سيناريوهات المرحلة المقبلة

الهياجنة : لجان لمراجعة الأعراض الجانبية لمتلقي لقاح كورونا

العراق.. مقتل 3 شرطيين بهجوم على حاجز أمني في كركوك

واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات الحل النهائي

موسكو ترحب بقرار واشنطن تمديد معاهدة ستارت3

وزير التربية : سيتم تقييم استمرار التعليم بالمدارس بعد اسبوعين من بدء الدوام

عشرات الضحايا إثر اصطدام 100 سيارة بولاية تكساس الأمريكية

لجنة الأوبئة: الطفرة البريطانية لكورونا قد تصبح سائدة في جميع دول العالم

نقابة الاطباء تنعى الدكتور صيتان محمد قصراوي

الجمعة، 12-02-2021 11:44 ص

دراسة علمية حديثة: ارتفاع ضغط الدم قد يسبب مرضا قلبيا شائعا

ضغط-الدم


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع ضغط الدم، قد يكون سببا في مرض قلبي شائع.

اضافة اعلان

وأوضحت الدراسة المنشورة من قبل موقع "تايمز نيوز ناو" أن ارتفاع ضغط الدم، قد يسبب الارتجاف الأذيني، الذي قد يصيب القلب لعدد كبير من المرضى، أو ما يطلق عليه اضطراب ضربات القلب.

 

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جورجيوس جورجيوبولوس من كينجز كوليدج لندن بالمملكة المتحدة وجامعة كابوديستريان الوطنية بأثينا: "إن إثبات أن ارتفاع ضغط الدم يسبب الرجفان الأذيني يوفر مزيدًا من الزخم لاستراتيجيات الصحة العامة، التي تهدف إلى تحسين التحكم في ضغط الدم لدى عامة السكان وللمساعدة في تحقيق ذلك، والجهود الفردية للحفاظ على المستويات تحت السيطرة".


ويعد الرجفان الأذيني هو أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا، حيث يؤثر على أكثر من 40 مليون فرد على مستوى العالم.


ويعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من خطر الإصابة بسكتة دماغية أكبر بخمس مرات.


وأظهرت الدراسات السابقة وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وتطور الرجفان الأذيني، ولكن لم يكن هناك دليل قوي على وجود علاقة سببية مباشرة.


وللتحقق مما إذا كان ضغط الدم له تأثير مباشر على خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، أجرى الباحثون تجربة عشوائية مضبوطة بشكل طبيعي، واستخدموا بيانات من أكبر دراسة ارتباطية على مستوى الجينوم (GWAS) حول ضغط الدم والرجفان الأذيني والتي شملت أكثر من مليون فرد من أصل أوروبي - منهم 60620 مصابًا بالرجفان الأذيني و970.216 لم يفعلوا ذلك.


وكانت الخطوة الأولى هي تحديد 894 متغيرًا وراثيًا مرتبطًا بضغط الدم.
بعد ذلك، حلل الباحثون أيًا من هذه المتغيرات يلعب دورًا في الرجفان الأذيني.


لإجراء التجربة العشوائية ذات الشواهد الطبيعية، تم تخصيص 894 متغيرًا وراثيًا بشكل عشوائي لجميع المشاركين عند الحمل، مما أعطى كل فرد مستوى ضغط الدم. ثم قام الباحثون بتحليل العلاقة بين ضغط الدم والرجفان الأذيني.

 

وارتبط ارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني. على وجه التحديد، ارتبط ارتفاع 1 مم زئبق في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي وضغط النبض بزيادة نسبية 1.8 في المائة و 2.6 في المائة و 1.4 في المائة في خطر الإصابة بالرجفان الأذيني على التوالي.


وقال جورجيوبولوس إن "النتائج تقدم دليلًا قويًا على وجود علاقة سببية بين ضغط الدم والرجفان الأذيني. ويقلل استخدام المعلومات الجينية في التحليلات من احتمالية السببية العكسية (أي أن الرجفان الأذيني يتسبب في ارتفاع ضغط الدم) أو أن السمة الأخرى المرتبطة بالرجفان الأذيني كان الرجفان (الإرباك) هو المسؤول. وأظهرت دراستنا أن العلاقة لم تكن مدفوعة بأمراض أخرى بما في ذلك مرض الشريان التاجي والسمنة".


وأتم بقوله "النتائج التي توصلنا إليها تؤكد الفرضية القائلة بأن الرجفان الأذيني يمكن الوقاية منه. وهذا يشير إلى أن التحكم الصارم في ضغط الدم يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لوقف الرجفان الأذيني ومضاعفاته، والتي تشمل السكتة الدماغية وفشل القلب والخرف والاكتئاب".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
145-050728-benefits-chewing_700x400

هذا ما يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل على الريق

معلومات-عن-فوائد-الموز-1

هل الموز يضر مرضى التهاب المفاصل

main_image6022cda2d9b9c

نصائح لتخفيف آلام تقويم الأسنان

طريقة_عمل_ماء_الزهر_في_البيت

فوائد ماء الزهر الصحية للجسم

ac8c48f004c857f6a5b4e7f52e647bba

هل الإفطار أهم وجبة في اليوم بالفعل لصحة جيدة؟

6023e8a24c59b707297a03f7

علامات مبكرة لاضطراب صحي مقلق عند البالغين!

أخبار متعلقة
unnamed

تحذير من مرض شائع يصيب الكلى ويسبب عواقب خطيرة

14_12

أنماط حياتية صحية تحد من ارتفاع ضغط الدم

ا-119

متاح في كل منزل.. عصير طبيعي يحفز نمو الشعر خلال أسبوعين

EtEuqglXcAETXuy

في زمن الوباء.. أكبر 'انقلاب' للإنفلونزا منذ 130 عاما

body-aches-s1-whole-body

الكشف عن أعراض غير عادية لنقص فيتامين D

asabnews_2021-01-30_02-00-07_468731

علامات خارجية تشير إلى أمراض القلب