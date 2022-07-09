دراسة: فصيلة الدم تؤثر مباشرة على فرص الإصابة بـ السرطان

الوكيل الاخباري- السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإنها مسؤولة عن ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة في عام 2020 ، أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات.

بعض أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا هي سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم وسرطان البروستاتا.

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بشكل عام ، السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، يؤدي إلى نمو الأورام ، بعضها قابل للشفاء ، والبعض الآخر يهدد الحياة.



هناك العديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل للسرطان، عادات نمط الحياة مثل تعاطي التبغ واستهلاك الكحول والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وتلوث الهواء عوامل خطر قابلة للتعديل للإصابة بالسرطان ، في حين أن عوامل مثل العمر والجنس والعرق والتاريخ العائلي والجينات غير قابلة للتعديل. من العوامل الأخرى التي يمكن أن تحدد خطر الإصابة بالسرطان أنواع الدم، وجدت الأبحاث المبكرة صلة بين فصيلة دم معينة وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.



هناك العديد من فصائل الدم ، أي أنواع الدم. ومع ذلك ، فإن أنواع الدم الأربعة الرئيسية تشمل A و B و AB و O ، كما تقول خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).



يضيف الجسم الصحي: "يتم تحديد فصيلة دمك من خلال الجينات التي ترثها من والديك، يمكن أن تكون كل مجموعة إما إيجابية أو سلبية ، مما يعني في المجموع أن هناك 8 فصائل دم".



الارتباط بين فصيلة الدم والسرطان



ربطت العديد من الدراسات أنواعًا معينة من الدم بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

أظهر بحث عام 2017 نُشر في مجلة PLOS One أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة بتخفيض خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان مقارنة بفصيلة الدم A.



وجدت دراسة أخرى أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والمثانة أيضًا.



ولكن في إحدى الدراسات البحثية المبكرة ، كان لدى أصحاب فصيلة الدم B فرصة أعلى بنسبة 72٪ للإصابة بسرطان البنكرياس..



أبرزت النتائج المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو B أو AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من الأفراد المصابين بالنوع O.



وفقًا للدراسة ، على عكس الأشخاص من النوع O ، فإن الأشخاص من النوع A لديهم فرصة أعلى بنسبة 32 بالمائة للإصابة بسرطان البنكرياس ، في حين أن الأشخاص من النوع AB والنوع B لديهم فرصة بنسبة 51 بالمائة و 72 بالمائة ، على التوالي.



من خلال الدراسة ، وجد أن 17 في المائة من حالات سرطان البنكرياس تُعزى إلى وراثة فصيلة دم غير O.



ومع ذلك ، أوضح العالم أن النتائج لا تشير إلى وجود صلة مباشرة بين مجموعات الدم غير O وتطور سرطان البنكرياس.

صدى البلد