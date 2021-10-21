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الخميس، 21-10-2021 10:53 ص

دراسة قد تقلب الموازين.. 'الأكل مرة باليوم يحسن الصحة'

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الوكيل الاخباري - تتزايد الدراسات يوماً بعد يوم حول فكرة الحميات الغذائية التي تعتمد على التوقف عن الطعام لفترة طويلة أو ما يعرف بالصيام المتقطع، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس، وخاصة بين المشاهير.

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فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول الطعام لمرات قليلة، يؤدي إلى تحسين الصحة أكثر من تناول "القليل من الطعام"، وفقا لأبحاث أجريت على القوارض.

ووجد الباحثون الذين درسوا الفئران التي ألزموها بنظام غذائي خاص، أن تلك التي تناولت الطعام لمرة واحدة يوميا، عاشت أطول من التي تناولت نفس السعرات الحرارية لكن خلال مرات عدة على مدار اليوم، وفقا لوكالة "فرانس برس".


كما أظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية "ناتشر ميتابوليزم"، قبل أيام قليلة أن الفئران التي تناولت الطعام لمرة واحدة فقط في اليوم تحسنت لديها عملية التمثيل الغذائي.



صيام لمدة 21 ساعة


من جانبه، قال الباحث وقائد الدراسة دودلي لامينغ من جامعة ويسكونسن، في تعليقه على النتائج، إن العلماء يعرفون منذ نحو قرن أن تقييد السعرات الحرارية يطيل من عمر القوارض. لكن الدراسات السابقة على الفئران ركزت على الصيام غير المقصود للفئران التي تتغذى عادة مرة واحدة فقط في اليوم.


وفي إطار البحث، خُفض حجم السعرات الحرارية في مجموعتين أخريين بنسبة 30%، وكان من المسموح لإحداهما الحصول على طعام منخفض السعرات الحرارية طوال اليوم، والأخرى حصلت على كمية أقل بنسبة 30% من الطعام العادي لكن في شكل وجبة واحدة، لتدخل في حالة صيام لمدة 21 ساعة.


وتبين بعد الملاحظة، أن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا مقيدا بالسعرات الحرارية مع الصيام لمدة 21 ساعة، عاشت تقريبا نصف عام أكثر من الفئران التي أكلت قدر ما تشاء في أي وقت من اليوم.

 


 

عدد السعرات الحرارية


كما أوضح أنه في حين تؤكد الدراسات قصيرة المدى على البشر أن تقييد تناول الطعام لمدة 4 إلى 8 ساعات يوميا "يبدو أن له بعض الفوائد"، فإن النتائج على المدى البعيد غير معروفة حتى الآن.


وأضاف: "ما زلنا لا نعرف أفضل مدة في اليوم للصيام، والناس قد يستجيبون بشكل مختلف للصيام أو الإطعام المقيد بالوقت".


وتعتبر أحد الاستخلاصات المبكرة لهذه الدراسة، أن الأشخاص الذين يخفضون بالفعل عدد السعرات الحرارية اليومية بنسبة 20% أو 30%، قد يحتاجون إلى إعادة التفكير في تحديد الإطار الزمني لتناول وجباتهم.


وتعليقا على ذلك، قال لامينغ إنه إذا كانت النتائج التي توصل إليها تنطبق على البشر، فهذا يعني أنهم فقدوا بعض فوائد (المعتقدة) لأنظمة تقييد السعرات الحرارية من خلال توزيع وجباتهم على مدار اليوم.

 

 

المصدر : العربية

 

 

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