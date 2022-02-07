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الإثنين، 07-02-2022 03:27 م

دراسة: ما العلاقة بين الرياضة وصحة العيون

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الوكيل الإخباري - الرياضة والنشاط البدني بشكل عام أهم ما يجب القيام به للحفاظ على الصحة العامة في كل مراحل العمر، وكثير من الدراسات الطبية والبحوث من مختلف أنحاء العالم أكدت ذلك، وبحثت في تفاصيل تأثير الرياضة على أعضاء الجسم.

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وفي نفس السياق وجدت دراسة جديدة أنه وبالإضافة إلى أن الرياضة مفيدة لصحة العيون، إلا أنها يمكن أن تعالج جفافها والحكة الناتجة عنه، كما في التالي:

اشتملت الدراسة على أكثر من خمسين مشاركًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين - رياضي وغير رياضي - للمشاركة في جلسة تمرين، مارس المشاركون في المجموعة الرياضية خمس مرات على الأقل في الأسبوع، بينما مارس المشاركون غير الرياضيين التمارين مرة واحدة في الأسبوع، قبل وبعد خمس دقائق من كل جلسة تمرين، أجرى الباحثون فحوصات بصرية حيث تم تقييم إفراز الدموع ووقت تفكك الدموع.

 

قالت الدراسة إن جميع المشاركين شهدوا زيادة كبيرة في كمية الدموع بعد جلسة التمرين، لكن المشاركين في مجموعة الرياضيين أظهروا أكبر زيادة.

وأضاف أن النتائج أظهرت أن النشاط البدني يمكن أن يكون مهمًا حقًا ليس فقط لرفاهيتنا العامة، ولكن لصحة عيننا أيضًا.


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