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الخميس، 09-12-2021 12:22 م

دراسة :'مكوّن لذيذ' يجعلنا أكثر سعادة لدى تناول غرامات قليلة منه يوميا!

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الوكيل الاخباري - يبحث الكثير منا عن قطعة من الشوكولاتة عندما نشعر بالإحباط، ولكن دراسة جديدة كشفت أنه يمكن لبضعة مربعات من الشوكولاتة الداكنة أن تحسن مزاجنا حقا.

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ووجد باحثون في كوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا ما مجموعه 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% يوميا كانوا أكثر سعادة، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين تناولوا الشوكولاتة بكمية أقل من الكاكاو.



وتميل منتجات الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو إلى أن تكون أفضل بالنسبة لك، لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة الأخرى مثل الأصباغ وزيت النخيل.


كما أن الكاكاو، المستخدم في إنتاج الشوكولاتة، غني بالألياف والحديد و"المواد الكيميائية النباتية"- وهي مركبات كيميائية قوية توجد في النباتات المعروفة بدعمها للجهاز المناعي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

 


وأجرى الدراسة الجديدة باحثون في قسم الغذاء والتغذية، كلية علم البيئة البشرية، جامعة سيئول الوطنية. وحتى الآن، لم يُعرف الكثير عن الآثار العاطفية لتناول الشوكولاتة الداكنة يوميا، على حد زعمهم.


ويقولون في ورقة بحثهم: "لطالما تم التعرف على الشوكولاتة الداكنة لخصائصها التي تغير الحالة المزاجية''. ومع ذلك، فإن الأدلة المتعلقة بالآثار العاطفية لتناول الشوكولاتة الداكنة يوميا محدودة. وعلى حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تقدم دليلا على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة في الحياة اليومية يؤثر على الحالات الفسيولوجية والنفسية.


وعمل الباحثون مع 46 مشاركا، تناولوا 30 غراما يوميا من 85% من شوكولاتة الكاكاو، أو 30 غراما يوميا من شوكولاتة الكاكاو بنسبة 70% أو عدم تناول الشوكولاتة يوميا لمدة ثلاثة أسابيع.


وقيست الحالات المزاجية للمشاركين باستخدام جدول التأثير الإيجابي والسلبي (PANAS)، وهو مقياس نفسي يتكون من 20 صفة تشير إلى حالات مزاجية إيجابية أو سلبية.


ولتقييم العلاقة بين تأثيرات تغير الحالة المزاجية للشوكولاتة الداكنة وميكروبات الأمعاء، حلل براز المشاركين أيضا.


ووجدت الدراسة أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة قلل بشكل كبير من حالات المزاج السلبي في مجموعة الكاكاو بنسبة 85%، ولكن ليس في مجموعة الكاكاو التي تبلغ 70%.


وأظهرت عينات البراز أن التنوع الجرثومي المعوي كان أعلى بشكل ملحوظ في مجموعة الكاكاو بنسبة 85% مقارنة بمجموعة التحكم.


وكان لدى مجموعة الكاكاو 85%، مستويات أعلى من Blautia، وهو نوع من بكتيريا الأمعاء، والذي ارتبط بشكل كبير بالتغيرات الإيجابية في درجات الحالة المزاجية.


وأظهرت الأبحاث السابقة أن الكائنات الحية الدقيقة في عناصر التحكم الصحية تحتوي على المزيد من Blautia مقارنة بالمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الفصام.


وأظهرت الدراسات أن انخفاض التنوع البكتيري يزيد من القابلية للإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء واضطراب الاكتئاب الشديد واضطراب القلق.


ونشرت الدراسة في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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