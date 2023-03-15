دراسة : نزلات البرد تحمي الأطفال من كورونا

الوكيل الإخباري- قدمت دراسة جديدة تفسيراً محتملاً لسبب إصابة الأطفال والمراهقين بأعراض خفيفة من عدوى كورونا مقارنة بالبالغين، وقالت إن الأطفال لديهم بالفعل مستوى سابق من المناعة ضد الفيروس توفره الخلايا التائية الناتجة عن نزلات البرد العادية.



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، استندت الدراسة إلى عينات نادرة من الدم مأخوذة من الأطفال قبل الجائحة، وحدد باحثون من معهد كارولينسكا السويدي للأبحاث خلايا الذاكرة التائية التي تتفاعل مع الخلايا المصابة بفيروس كورونا.

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وتعاون في هذا البحث فريق من جامعات برن السويسرية وأوسلو النرويجية ولينشوبينغ السويدية مع معهد كارولينسكا، وقاموا بفحص 48 عينة دم لأطفال أعمارهم بين سنتين و6 سنوات، ومقارنتها بـ94 عينة دم لأشخاص بالغين.



وقالت أنيكا كارلسون المشرفة على البحث: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها كيف تتطور استجابة الخلايا التائية وتتغير بمرور الوقت، ويمكن أن يوجه ذلك المراقبة المستقبلية وتطوير اللقاحات".



وتفيد النتائج بأن الخلايا التائية التي سبق تنشيطها بواسطة فيروسات تاجية تسبب نزلات البرد يمكن أن تتفاعل مع فيروس كورونا المستجد أو كوفيد- 19.

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