دراسة.. نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها

الوكيل الإخباري - كشف باحثون أن ما يقرب من نصف حالات الوفاة الناجمة عن السرطان على مستوى العالم، يمكن إرجاع السبب فيها إلى عوامل يمكن تجنبها.

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وجاء التدخين والبدانة على رأس قائمة من 34 من عوامل الخطر.

وحلل باحثون بيانات من حوالي 10 ملايين شخص، توفوا من 23 نوعا مختلفا من السرطان في عام 2019 .



وشاركت عوامل الخطر الخارجية في 4.45 مليون حالة وفاة أو 44.4% .



وقال دكتور كريستوفر موراي، مدير معهد "القياسات الصحية والتقييم" في كلية الطب بجامعة واشنطن وأحد كبار مؤلفي الدراسة: "توضح هذه الدراسة أن عبء السرطان مازال يمثل تحديا مهما للصحة العامة، يتزايد حجمه في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "مازال التدخين يمثل عامل الخطر الرئيسي للسرطان، عالميا، مع اختلاف المساهمين الرئيسيين الآخرين في الأعباء الناجمة عن السرطان".

وتابع: "يمكن أن تساعد النتائج التي توصلنا لها صانعي السياسة والباحثين في تحديد عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن استهدافها، في جهود لتقليص حالات الوفاة واعتلال الصحة على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية".

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