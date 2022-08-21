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الأحد، 21-08-2022 02:28 م

دراسة.. نصف وفيات السرطان يمكن تجنبها

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الوكيل الإخباري - كشف باحثون أن ما يقرب من نصف حالات الوفاة الناجمة عن السرطان على مستوى العالم، يمكن إرجاع السبب فيها إلى عوامل يمكن تجنبها.

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وجاء التدخين والبدانة على رأس قائمة من 34 من عوامل الخطر.

 

وحلل باحثون بيانات من حوالي 10 ملايين شخص، توفوا من 23 نوعا مختلفا من السرطان في عام 2019 .


وشاركت عوامل الخطر الخارجية في 4.45 مليون حالة وفاة أو 44.4% .

وقال دكتور كريستوفر موراي، مدير معهد "القياسات الصحية والتقييم" في كلية الطب بجامعة واشنطن وأحد كبار مؤلفي الدراسة: "توضح هذه الدراسة أن عبء السرطان مازال يمثل تحديا مهما للصحة العامة، يتزايد حجمه في مختلف أنحاء العالم".

 

وأضاف: "مازال التدخين يمثل عامل الخطر الرئيسي للسرطان، عالميا، مع اختلاف المساهمين الرئيسيين الآخرين في الأعباء الناجمة عن السرطان".

 

وتابع: "يمكن أن تساعد النتائج التي توصلنا لها صانعي السياسة والباحثين في تحديد عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن استهدافها، في جهود لتقليص حالات الوفاة واعتلال الصحة على المستويات الإقليمية والوطنية والعالمية".

 

العين الإخبارية 

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