دراسة: نقص النوم يمنع القرنية من إصلاح نفسها

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن الحرمان من النوم يفقد القرنية قدرتها على إصلاح نفسها بشكل صحيح، وينتج عن ذلك مشاكل مثل جفاف العين.



وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من الصين والولايات المتحدة، يؤثر نقص النوم على الخلايا الجذعية في القرنية وسطح الغشاء الدمعي، ويحدث هذا التأثير كلما قلّت فترة النوم عن 7 ساعات في اليوم.



ووجد الباحثون أن نقص النوم يتسبب في خشونة سطح العين. و"القرنية هي السطح الأمامي الصافي للعين، ويوجد بها غشاء دمعي يساعد في الحفاظ على راحة العينين ويوفر الحماية من العدوى"، وفقاً لتقرير موقع "ميديكال نيوز توداي".



ولاحظ الباحثون تغيرات كيميائية وخلوية في سطح العين تحدث نتيجة نقص النوم. وتوجد آثار صحية عديدة لعدم الحصول على ساعات النوم الكافية، وتنضم التأثيرات السلبية على قرنية العين إلى قائمة طويلة، تتضمن التأثير على عملية التمثيل الغذائي، والأعصاب، والذاكرة، والصحة النفسية.

اضافة اعلان

24