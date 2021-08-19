دراسة :نوع معين من الألم قد يكون علامة إنذار مبكرة السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري - يؤثر الخرف على جوانب مختلفة من التفكير ووظائف المخ، ما يهدد استقلال الفرد في الحياة اليومية.

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وتشمل أعراض الحالة المنهكة صعوبة أداء المهام المألوفة ومشاكل اللغة، وحدد الباحثون علامة تحذير جديدة يمكن أن تشير إلى التقدم المحتمل للخرف.

ومن المتوقع أن يؤثر العبء العالمي للخرف على 82 مليون شخص في عام 2030، وهو تقدير يُعزا إلى زيادة أعداد المصابين بالخرف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وعادة ما يكون ضعف الوظيفة المعرفية مصحوبا بتدهور في التحكم العاطفي أو السلوك الاجتماعي أو الدافع.



وبينما لا يوجد علاج لهذه الحالة حتى الآن، يمكن للأدوية الجديدة أن تبطئ تقدمها. وحذر الباحثون من أن انتشار الألم قد يكون مؤشرا مبكرا على المرض، ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



وأوضح فريق من الباحثين في جامعة تشونغتشينغ الطبية في الصين أن الألم طويل الأمد في مناطق متعددة من الجسم يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على الخرف والسكتة الدماغية.



ووجد الفريق، الذي اعتمد على بيانات من 2500 بالغ، أن المشاركين الذين يعانون من ألم واسع النطاق كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 43% مقارنة بمن لا يعانون منه.



ووجدت الدراسة أيضا أن انتشار الألم يزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تصل إلى 29%.



ولذلك خلص الفريق إلى أن الألم المنتشر يمكن أن يكون "مرحلة ما قبل السريرية للخرف ومرض الزهايمر".



وقالوا: "توفر هذه النتائج أدلة مقنعة على أن انتشار الألم قد يكون عامل خطر لجميع أسباب الخرف والسكتة الدماغية. وهذا الخطر المتزايد مستقل عن العمر والجنس والحالة والسلوكيات الاجتماعية والديموغرافية المتعددة والصحية".



وبالنسبة للدراسة، خضع المشاركون لفحوصات جسدية و اختبارات معملية وتقييم مفصل للألم بين عامي 1990 و1994.

روسيا اليوم