دراسة هولندية توصي بشرب الشاي 5 أكواب يوميا

الوكيل الإخباري - أفادت دراسة هولندية بأن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً قد يكون مفيداً للأشخاص الأصحاء، ويجنّب البعض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.





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وأوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول كوب واحد على الأقل من الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة.





وقال إيرت شوتين، المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا: "لاحظنا من خلال الكتابات العلمية في السنوات العشر الماضية، أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة". وأضاف أن تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد، يقلّل من مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، كما أنه يخفّض ضغط الدم المرتفع.



وأكد تيم بوند، وهو عضو في مجلس الصحة في هولندا أن بالإضافة الى الفوائد السابقة، فإن تناول 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وكانت دراسة فرنسية قد أثبتت أن شرب الشاي يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل. وقال معدّو الدراسة: "إذا خُيّرتم بين شرب الشاي أو القهوة، فاشربوا الشاي، لأنه مفيد للصحة إذ يقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص العاديين... لذا نوصي بشرب الشاي بدلاً من القهوة أو أي مشروب آخر".

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