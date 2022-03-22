الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

تصل للحبس 3 سنوات.. تعرّف على عقوبة تصوير أوراق الاقتراع

قرابة مليون مقترع في المملكة حتى الساعة 3:30 عصراً

الشبول يشيد بدور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

راصد: أعمال شغب وشراء أصوات في بعض المراكز الانتخابية

معان الأعلى وعمّان الأقل .. نسب الاقتراع حتى الساعة 2:30

العمل تدعو القطاع الخاص لتسهيل مغادرة العاملين لممارسة حقهم في الاقتراع

الأحوال المدنية تصدر 135 بطاقة شخصية في يوم الاقتراع

المالية الروسية تلتزم بسداد 65 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

13.6 % نسبة الاقتراع في كل المحافظات حتى الساعة 1:30 ظهراً

الكلالدة: إعلان النتائج على ٣ دفعات ومن المُبكر الحديث عن التمديد

الثلاثاء، 22-03-2022 01:36 م

دراسة هولندية توصي بشرب الشاي 5 أكواب يوميا

17752140611637052566


الوكيل الإخباري - أفادت دراسة هولندية بأن تناول ما بين 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً قد يكون مفيداً للأشخاص الأصحاء، ويجنّب البعض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

اضافة اعلان

وأوصى مجلس الصحة في هولندا، وهو هيئة علمية مستقلة، الأشخاص بتناول كوب واحد على الأقل من الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة. 

وقال إيرت شوتين، المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا: "لاحظنا من خلال الكتابات العلمية في السنوات العشر الماضية، أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة". وأضاف أن تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد، يقلّل من مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، كما أنه يخفّض ضغط الدم المرتفع.


وأكد تيم بوند، وهو عضو في مجلس الصحة في هولندا أن بالإضافة الى الفوائد السابقة، فإن تناول 3 إلى 5 أكواب من الشاي يومياً يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


وكانت دراسة فرنسية قد أثبتت أن شرب الشاي يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل. وقال معدّو الدراسة: "إذا خُيّرتم بين شرب الشاي أو القهوة، فاشربوا الشاي، لأنه مفيد للصحة إذ يقلّل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص العاديين... لذا نوصي بشرب الشاي بدلاً من القهوة أو أي مشروب آخر".

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202118164022361582344

أسباب تشنجات الأصابع والقدمين ونصائح لعلاجها

1

لن تصدق.. هذه الديدان الصغيرة تكشف السرطان!

7603516-333148540

أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال الرضع

Wake-Up-Tomorrow-Eat-the-Best-Arabic-Breakfast-Ever-scaled

اكتشاف علاقة بين التخلي عن وجبة الفطور وخطر الخرف

أفضل_طريقة_لسلق_البيض

لسحور رمضان.. طرق مختلفة لسلق البيض ستُغير مذاقه

71-800x549

تعرف على فوائد النسيان