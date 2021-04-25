دراسة.. يمكنك تناول المعكرونة وخسارة الوزن

الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة حديثة أن تناول المعكرونة قد يساعد على خسارة الوزن. وهو ما ذكرته في تقرير نُشر في British Medical Journal أخيراً.

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وفي هذا السياق قال الطبيب جون سييفنبيبر المشرف على الدراسة: "لا يمكن المعكرونة أن تسبب اكتساب الوزن أو تجمّع الكتل الدهنية. كما لا يمكن أن تؤثر سلباً في الوزن إذا أُضيفت إلى نظام غذائي صحي".



وذكر أن طبقاً عادياً من المعكرونة التي لا تحتوي على إضافات يوفر 180 سعرة حرارية فقط، مع الإشارة إلى أنها تحتوي على الكثير من الألياف.



وفيما لفت إلى أن من الأفضل تناول المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، نبّه إلى ضرورة عدم إضافة أي مواد دهنية إليها. وذكّر بأنها تحتوي على الكثير من المغذيات التي يحتاج إليها الجسم، ومنها الفيتامين B والبروتين والمغنيزيوم.

وأضاف أن تناولها يمكن أن يحد من الرغبة في الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية. كما يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون أو الخضار أو الفواكه إلى المائدة في هذه الحالة.

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