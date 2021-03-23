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الثلاثاء، 23-03-2021 01:32 م

دراسة.. 5 حصص من الخضار والفواكه يوميا تطيل العمر

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الوكيل الاخباري - بينت دراسة جديدة قامت بها جمعية القلب الأمريكية أن الإنسان عند وصوله حد البلوغ يصبح بحاجة لخمس حصص من الخضار والفواكه بشكل يومي.

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وأوضح عالم الأوبئة وخبير التغذية في كلية الطب في جامعة هارفارد، الدكتور "دونغ وانغ"، أن تناول الإنسان لهذه الكميات من الخضار والفواكه يعمل على وقايته من مختلف الأمراض المزمنة، بحسب ما ذكر موقع "newsroom".

 

وأضاف أن هناك علاقة وثيقة بين تناول الخضار والفواكه ومعدل الوفيات، وذلك بعد قيامه بمجموعة من الدراسات على أعداد مختلفة من الناس، وأكدت الدراسات أن تناول خمس حصص من الفواكه والخضروات يقلل من خطر الوفاة.


وفي تحديد الكميات الواجب تناولها، فقد أكد الدكتور أنه من الواجب اعتماد حصتين من الفواكه يقابلها ثلاث حصص من الخضار فقط، وأي زيادة على هذه الكميات لا يحقق أي فائدة من ناحية إطالة العمر.


ومن ضمن أنواع الفواكه التي ترتبط بخفض خطورة الوفاة نذكر أنواع الحمضيات المختلفة والتوت والأنواع الغنية بالبيتا كاروتين، وأما الخضروات فيأتي كل من الخس والسبانخ واللفت ضمن هذه القائمة.


وفي السياق ذاته، فقد أجريت سابقا مجموعة من الدراسات على الحيوانات، وتبين أن الحيوانات التي تم إطعامها حصتين إلى ثلاث حصص من الخضار والفواكه يوميا لديها استجابة مناعية أكبر من تلك التي لم يتم إطعامها.


وعلى الرغم من هذه الإثباتات، لا يزال هناك الكثير من الناس الذين لا يتناولون النسب المحددة من الخضار والفواكه الواجب تناولها، في حين أن نسب قليلة فقط تعمل على تحقيق ذلك.

 

سبوتنيك

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