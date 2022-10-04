الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

إضاءة المواقع الأثرية في الأردن احتفاءً بيوم المعلم

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

الثلاثاء، 04-10-2022 04:21 م

دكتورة ألمانية تحذر من نوع أدوية تهدد الجنين بتشوهات خلقية

110-022252-swedish-first-pregnant-world-uterine-robot_700x400


الوكيل الإخباري-أوصت الدكتورة بيتينا شميتس مريضات الصرع، اللواتي يرغبن في الحمل، بالتخطيط الجيد له لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة لأدوية الصرع على الجنين.

اضافة اعلان


وأوضحت طبيبة الأعصاب الألمانية أن تناول العقار المحتوي على حمض الفالبرويت، والذي يعد واحدا من أبرز أدوية الصرع، أثناء الحمل يرفع خطر تعرض الجنين لتشوهات خلقية واضطرابات نمو خطيرة. كما يرتفع خطر حدوث تشوهات بسبب توليفات المواد الفعالة.


ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على مريضة الصرع التحدث مع طبيبها المعالج بشأن رغبتها في الحمل لبحث إمكانية استبدال أدوية بأخرى لا تنطوي على مخاطر أو إمكانية خفض جرعة الدواء المقررة إلى الحد، الذي يسمح بعلاج متاعب الصرع من دون الإضرار بالجنين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
80-140528-body-changes-pregnancy_700x400

8 نصائح للحامل للوقاية من الإنفلونزا والبرد

1566999513960022100

لمرضى الضغط .. تحذيرات من التوقف عن العلاج دون استشارة الطبيب

80-005437-diseases-antibiotics-world-health_700x400

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

2022104843839793

هل تنمو اللثة مرة أخرى بعد انحسارها؟

No-sugar

دراسة توضح خطر المشروبات الخالية من السكر

5e11b573-f802-483d-8730-16ac1bf21b9f

هل تسبب دهون البطن الاصابة بسرطان الكبد ؟

أخبار متعلقة
20180911025801581

نصائح ذهبية لتناول المسكنات بشكل صحيح