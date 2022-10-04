دكتورة ألمانية تحذر من نوع أدوية تهدد الجنين بتشوهات خلقية

الوكيل الإخباري-أوصت الدكتورة بيتينا شميتس مريضات الصرع، اللواتي يرغبن في الحمل، بالتخطيط الجيد له لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة لأدوية الصرع على الجنين.

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وأوضحت طبيبة الأعصاب الألمانية أن تناول العقار المحتوي على حمض الفالبرويت، والذي يعد واحدا من أبرز أدوية الصرع، أثناء الحمل يرفع خطر تعرض الجنين لتشوهات خلقية واضطرابات نمو خطيرة. كما يرتفع خطر حدوث تشوهات بسبب توليفات المواد الفعالة.



ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة يتعين على مريضة الصرع التحدث مع طبيبها المعالج بشأن رغبتها في الحمل لبحث إمكانية استبدال أدوية بأخرى لا تنطوي على مخاطر أو إمكانية خفض جرعة الدواء المقررة إلى الحد، الذي يسمح بعلاج متاعب الصرع من دون الإضرار بالجنين.



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