الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 01:16 م

دكتور يحذر من الفطر الأسود : قد يؤدى إلى استئصال الفك والعينين (فيديو)

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الوكيل الاخباري - قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن مرض الفطر الأسود يصيب الشخص الذي يعاني مناعة منخفضة للغاية، مضيفا أنه فطر نباتي بالأساس.


وأشار الخياط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الأربعاء، إلى أن الفطر الأسود يطلق عليه فطر الأغشية المخاطية بسبب إصابته الغشاء المخاطي والرئتين والمخ والجلد كما يطلق عليه «الفطر العفن» لأنه فطر نباتي بالأساس.

ولفت إلى أن الفطر الأسود انتشر بالعالم بسبب «كوفيد-19» الذي يسبب نقصا بالمناعة وتناول المصابين «الكورتيزون» الذي يسبب أيضا انخفاضا بجهاز المناعة، محذرا من أن نسبة الوفيات بسبب الفطر الأسود حال تمكنه من الجسم تكون من 50 إلى 60%.

كما حذر الخياط من أن مرض الفطر الأسود قد يؤدي إلى استئصال الفك والعينين، مؤكدا توافر العلاج له لكن حال الإصابة به يضطر إلى استئصال الجزء المصاب والعلاج.

وفيما يتعلق بتقوية جهاز المناعة، أشار إلى أن النوم لمدة 8 ساعات متواصل ليلا يقوي جهاز المناعة والأكل الصحي مثل الخضروات والفاكهة وممارسة الرياضة وفيتامين د.

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المصدر : المصري اليوم

 




 

 


 

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