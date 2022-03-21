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الإثنين، 21-03-2022 02:31 م

دهون البطن أم الفخذين... أيهما الأصعب خلال رحلة الدايت؟

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن الدهون في الجسم تتركز في مناطق دون غيرها، وبالتالي تكون غير متساوية، لكن هناك مناطق معينة من الدهون يسهل خسارتها أكثر من غيرها.

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وأكد موقع Times of India أن دهون البطن هي الدهون الزائدة التي تتراكم تدريجاً، حيث يستهلك الشخص أكثر مما يحرق، أما دهون الفخذين فهي أيضاً تتكون نتيجة لاتباع نمط حياة غير صحي.


وبالمقارنة مع دهون الفخذ، التي تتكون من دهون تحت الجلد، تتكون دهون البطن بشكل رئيس من دهون حشوية ملفوفة حول الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والأمعاء، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة.


وعلى عكس الدهون الحشوية، فقد يكون للدهون الموجودة مباشرة تحت الجلد بعض الفوائد المحتملة.


وتعتبر دهون البطن ودهون الفخذين الأصعب من حيث فقدانها. فبعد التمارين المكثّفة والوجبات الغذائية الصارمة، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لرؤية النتائج. ومع ذلك، فقد أشارت الدراسات إلى أن خسارة دهون البطن قد تكون أصعب من خسارة دهون الفخذين، لأنها تحتوي على كمية أكبر من الخلايا الدهنية التي ترفض الاستجابة لتحلّل الدهون وتكسرها.


كذلك تمتلك مناطق البطن خلايا "بيتا2" التي تجعل من الصعب التخلص من الدهون بسهولة، فيما تحتوي مناطق مثل الساقين والوجه والذراعين على المزيد من خلايا "ألفا2"، مما يجعل عملية إنقاص الوزن أسرع في هذه المناطق.

 

 

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