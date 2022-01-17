دهون البطن وعلاقاتها بنقص فيتامين د

الوكيل الإخباري - دهون البطن المتراكمة ومحيط الخصر الكبير لدى بعض النساء، ربطته بعض الدراسات بانخفاض مستوى فيتامين د، إذ كشفت دراسة جديدة أجرها فريق من الباحثين بالمركز الطبي لجامعة " VU" والمركز الطبي لجامعة " Leiden" في هولندا، أن من لديهم مستويات مرتفعة ووسط كبير هم الأرجح لديهم مستويات فيتامين د منخفضة.





اضافة اعلان

أوضح دكتور هشام، أن الدراسات الحديثة لا تزال تبحث عن مدى علاقة نقص فيتامين د ودهون البطن، لكن معظم الأبحاث أشارت إلى أنه يوجد رابط قوي بين دهون البطن ونقص فيتامين د، وبالتالي لابد من عمل تحاليل دورة لفيتامين د لفحص مستوياته، خصوصا عند النساء اللاتي يعانبن من كبر حجم دهون البطن ومحيط الخصر.

وفي ذات السياق، أظهرت العديد من الدراسات أن الوجبات الغذائية الصحية الغنية بالكالسيوم تزيد من معدل حرق الدهون في الجسم ومن ثم تخسيس الوزن.





وأخيرا، لابد من تناول الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين د والكالسيوم من دون استثناء ضمن حمية صحية حسب طبيعة الجسم وحالته الصحية، لمنع تراكم دهون البطن وتخسيس الجسم بالشكل الصحي السليم، خصوصا البيض المسلوق، الأسماك الدهنية " السردين، الماكريل، التونة، السلمون"، الفاصولياء البيضاء، الكرنب، السبانخ، فول الصويا".





كذلك الأطعمة الغنية بالألياف وأهمها الخضروات الورقية الداكنة، الفواكة المنخفضة السعرات الحرارية، وذلك من أجل التخلص من دهون البطن بالطرق الطبيعية الفعالة، أما بالنسبة عن فهم السبب وراء العلاقة بين دهون البطن و نقص فيتامين د، وهل نقص فيتامين "د " يسبب تخزين دهون البطن، أم دهون البطن هي السبب وراء انخفاض مستويات فيتامين "د " لا يزال محل الدراسة ولايوجد دليل علمي واضح وصريح في هذا النطاق.





هي