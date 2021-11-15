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الإثنين، 15-11-2021 02:39 م

دهون البطن وكيفية التخلص منها

نوعان-من-دهون-البطن-وكيفية-التخلص-منها


الوكيل الإخباري - دهون البطن قد تشكل خطورة على الصحة العامة على المدى الطويل، وهي تنقسم إلى نوعين، فالنوع الأول هو الدهون التي تكون تحت الجلد والتي يمكن الإمساك بها بسهولة، أما النوع الثاني فهو الدهون الحشوية التي تحيط بأعضاء الجسم، والمرتبطة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، ومخاطر السكتة الدماغية.

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من ناحية أخرى، تؤثر دهون البطن على مظهر الجسم ولها أشكال متنوعة قد تكون ناتجة عن أسباب مختلفة، وأهمها " خلل الخلايا الدهنية حول منطقة البطن" والمؤثرة على الجزء السفلي من البطن على وجه الخصوص.

 

أنواع دهون البطن
أوضحت دكتورة راوية، أن مشكلة دهون البطن على وجه الخصوص، من المشكلات المزمنة والمؤثرة على الصحة العامة، خصوصا أن النوع الثاني المعروف باسم الدهون الحشوية قد يشكل خطورة على وظائف الجسم الحيوية على المدى الطويل، أما بالنسبة عن النوع الأول من دهون البطن والذي يتراكم تحت طبقات الجلد، فقد يمكن التخلص منه سواء بالطرق الطبيعية أو جراحات عملية التجميل والتقنيات الحديثة المنتشرة في الآونة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، أكدت دكتورة راوية أن دهون البطن بمثابة الشبكة العنكبوتية التي تتأثر بأسباب متنوعة ومختلفة لا حصر لها، ولكنها في المقام الأول مرتبطة سواء بالعوامل الواثية أو العادات اليومية والغذائية الخاطئة المتسببة في تراكم الدهون حول منطقة البطن.
وبالتالي لابد من مراجعة طبيب التغذية وتغيير الأنماط الحياتية المتبعة، كي يتم القضاء على دهون البطن بالشكل الصحي السليم، لتفادي الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل.

 

طرق التخلص من دهون البطن

1 - اتباع نظام غذائي صحي كأسلوب حياة وليس كمرحلة مؤقتة.
2 - تنظيم الساعة البيولوجية للجسم المؤثرة على تراكم دهون الجسم بالطريقة غير المباشرة.
3 - الإلتزام بممارسة التمارين الرياضية لتحسين لياقة الجسم والصحة العامة، ما يساهم ذلك في منع تكون الخلايا الدهنية المتسببة في تراكم دهون الجسم والبطن من دون استثناء.
4 - الإكثار من شرب الماء بكميات كبيرة لا تقل عن 2 لتر في اليوم، وذلك بجانب المشروبات الصحية المحافظة على نسبة السوائل في الجسم، مع مراعاة الامتناع عن المشروبات المتسببة في احتباس السوائل قدر المستطاع.
5 - الحد من تناول الأطعمة الدسمة المشبة بالدهون، كونها إحدى أسباب تراكم دهون البطن على الدوام.

 

المصدر - هي

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