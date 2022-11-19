دواء جديد لخفض الكولسترول يحقق نتائج واعدة

الوكيل الإخباري-كشف باحثون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف عن دواء جديد يتم تناوله عن طريق الفم لتقليل مستويات PCSK9 في الدم، ما يؤدي إلى خفض الكولسترول بآلية جديدة غير ما تقوم به أدوية "ستاتين" المستخدمة حالياً.



وأظهرت التجارب على النماذج الحيوانية نجاح العقار الجديد في خفض الكولسترول الضار بنسبة 70%.



ونُشرت النتائج في دورية "سل ريبورتس"، وقالت إن PCSK9 يتحكم في مستقبلات الكولسترول الضار في مجرى الدم، ويقوم الدواء بتثبيط هذه المستقبلات، والتأثير على عملية استقلاب الكولسترول.



ويستخدم الدواء الجديد أكسيد النيتريك، وهو جزيء معروف بأنه يمنع النوبات القلبية عن طريق توسيع الأوعية الدموية، ويساهم أيضاً في تثبيط PCSK9.



ويعتقد الباحثون أن بإمكان آلية الدواء الجديدة توفير فوائد أيضاً للعلاج المناعي للسرطان، حيث يمنع PCSK9 الخلايا الليمفاوية من التعرف على الخلايا السرطانية، وفي حال تثبيطه ستتمكن الخلايا الليمفاوية من محاربة الورم السرطاني بشكل أفضل.

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