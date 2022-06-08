دور الأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3 في صحة الأم والأطفال

الوكيل الإخباري - نشرت في مجلة التغذية وعلوم الأغذية نتائج دراسة تشير إلى أن تناول السماك الدهنية، يساهم في تنمية المهارات التعليمية للطفل، وخاصة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم، نتيجة فرط الحركة ونقص الانتباه.



الدراسة أشارت إلى أن هناك 3 أنواع من أحماض أوميغا الدهنية، هي: أوميغا 3 و6 و9، وأن نسبة كبيرة من الأطفال لا يحصلون على كمية كافية من أوميغا، الأمر الذي يؤثر على ذاكرتهم ومدى استيعابهم، والمهارات التعليمية بشكل عام.

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وبما أن الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل والبوري، غنية بأحماض أوميغا بأنواعها، فهي مصدر جيد لأوميغا بالنسبة للأطفال، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات التعلم، حيث أظهرت الدراسة تحسناً ملحوظاً في التركيز، والقدرة على القراءة، والهجاء، والتعلم بشكل عام، بعد دمج الأسماك الدهنية إلى النظام الغذائي لهؤلاء الأطفال.



وسواء كان طفلك يعاني من صعوبات التعلم أم لا، احرصي على أن يشمل نظامه الغذائي؛ الأسماك الدهنية، لضمان حصوله على ما يحتاجه جسمه من أحماض أوميغا.

نواعم