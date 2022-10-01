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السبت، 01-10-2022 08:15 ص

رؤية الذباب الطائر أمام العين ربما يشير إلى مرض خطير

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الوكيل الإخباري - أكدت طبيبة روسية أن ظهور ما يشبه الذبابة الطائرة أمام العين يشير إلى أمراض مختلفة بما فيها التسمم وارتفاع مستوى الإجهاد.

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وقالت الدكتورة لوبوف رومانوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، إن ظهور الذبابة الطائرة أمام العين يمكن أن يكون من أعراض مرافقة لقصر النظر واضطراب عملية التمثيل الغذائي والتسمم. كما يمكن أن تظهر عند الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي ومرض السكري وتقلبات مستوى ضغط الدم. 


وأوضحت رومانوفا إلى أن عدم اختفاء الذبابة الطائرة خلال فترة طويلة يشير إلى إصابة العين بمرض خطير.


وتقول: "المقصود هنا مرض يصيب الجسم الزجاجي للعين، أو عدسة العين أو شبكية العين وحتى العصب البصري والمسارات والمراكز البصرية في الدماغ".


وتشير الأخصائية، إلى أنه غالبا ما يعاني من أمراض العيون، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، ولكن هذا لا يعني أن الشباب لا يصابون به. لذلك تنصح كل من تظهر أمام عينيه ذبابة طائرة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص السبب وعلاجه.

 

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