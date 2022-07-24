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الأحد، 24-07-2022 11:52 ص

رابط غريب بين التفاح والكآبة

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الوكيل الإخباري - هل خطر ببال إحداكن يوماً أن تناول فاكهة التفاح له ارتباط بالإصابة بالكآبة؟ قد يبدو الأمر غريباً وغير منطقي، وربما لا يصدقه الكثيرون، لكنّ بحثاً جديداً زعم أن العلاقة موجودة فعلاً بين هذه الفاكهة وذلك المرض، فتناول تفاحة واحدة بشكل يومي يحمي من الإصابة بالكآبة.

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وفي تجارب هدفت لمعرفة تأثير العادات الغذائية على الصحة العقلية، أقام باحثون دراسة تضمنت مراقبة عادات وسلوكيات غذائية ومرضية لـ430 شخصاً بالغاً، راوحت أعمارهم بين 18 و60 عاماً. 


وطلب الاستبيان منهم تقييم مدى سعادتهم أو حزنهم أو قلقهم أو يقظتهم أو نعاسهم أو جوعهم. 


كما تم طرح أسئلة متعلقة بمستويات الاكتئاب والقلق والصحة النفسية العامة لدى المشاركين في هذه الدراسة، فيما وضع الباحثون في عين الاعتبار عمر وجنس ووزن الجسم، وممارسة الرياضة والصحة العامة . 

 

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على خمس قطع من الفاكهة الموصى بها "التفاح" كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. 


وفي الوقت نفسه، كان العكس صحيحاً بالنسبة للأشخاص الذين استمتعوا بتناول وجبة خفيفة من رقائق البطاطس. ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذه الروابط لأكل الخضروات. 


ويعتقد القائمون على هذه الدراسة أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن تكون ناجمة عن كيفية تناولها نيئة، ويمكن أن تفقد مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات الدقيقة المهمة في عمل الدماغ كجزء من عملية الطهي. 

 

وأثبتت الدراسة ارتباط تناول التفاح بشدة بانخفاض الاكتئاب وزيادة درجات الصحة العقلية. وارتبط تناول المزيد من الوجبات الخفيفة اللذيذة بمستويات عالية من القلق، فضلاً عن وجود هفوات عقلية يومية، إلا أن هذه الدراسة لم تحدد كمية الفاكهة التي يجب تناولها لرؤية تحسن في الصحة العقلية، ولذلك لم تضع حداً أقصى لعدد رقائق البطاطس التي يجب أن تتناولها.

 

زهرة الخليج

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